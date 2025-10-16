Donald Trump y Vladimir Putin hablan por teléfono en la previa de la visita de Zelenski a la Casa Blanca

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este jueves una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la antesala de la reunión que el mandatario estadounidense tendrá mañana con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca, según informó la agencia Axios.

Mañana, en la Casa Blanca, está prevista la reunión entre Zelenski y Trump, en la que el presidente ucraniano solicitará mayor apoyo militar y político. El escenario regional permanece marcado por la incertidumbre y la escalada de acciones militares y diplomáticas, mientras las potencias tratan de calibrar respuestas que eviten ampliar el conflicto.

El intercambio fue confirmado por Pável Zarubin, periodista cercano al Kremlin, y por el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov; Trump, a su vez, anunció en su red social que informará del contenido al término de la charla: "La conversación está en curso, es larga, y yo informaré de su contenido, como también lo hará el presidente Putin, cuando concluya". La llamada se produce tras declaraciones de Trump en las que planteó la necesidad de abordar con Putin el eventual suministro a Ucrania de misiles Tomahawk de largo alcance, armas que, según sus palabras, podrían golpear con fuerza objetivos en Moscú.

En respuesta, el Kremlin advirtió que el envío de semejante armamento a Kiev constituiría un "nuevo nivel de escalada" en el conflicto, elevando la tensión diplomática entre ambas capitales. En los últimos días, tanto Kiev como Moscú intensificaron ataques contra infraestructuras energéticas, mientras la OTAN informó esfuerzos por responder a violaciones del espacio aéreo atribuibles a aviones rusos.

El acercamiento entre Trump y Putin llega después de la cumbre que ambos protagonizaron en Alaska hace dos meses, periodo en el que el presidente estadounidense mostró un endurecimiento de tono y manifestó su frustración ante la conducta del mandatario ruso: "Todo lo que queremos de Putin es esto: deje de matar ucranianos y rusos, ya que está matando a muchos rusos".