Venezuela transita horas de inquietud mientras Estados Unidos asienta buques militares en el Caribe con el fin, según asegura, de terminar con el narcotráfico que surge del país suramericano.

Pese a que el presidente Nicolás Maduro ya autorizó la movilización de miles de uniformados para “defender la soberanía”, la distancia que existe entre sus capacidades y las de los barcos de Washington, parece muy amplia.

Para esta operación, desde el territorio norteamericano decidieron emplear a tres destructores que poseen entre sus funciones lanzar misiles guiados: el USS Sampson, el USS Gravely y el USS Jason Dunham.

Estos tres navíos son de la clase Arleigh Burke, la línea central de la flota de superficie de la Marina estadounidense. Además, el trío de buques coincide en que utilizan el sistema de combate Aegis, que combina un radar de última generación, potencial informático y tecnologías de misiles que habilitan detectar y reducir amenazas múltiples simultáneas.

En total, cerca de 4.000 infantes de marina estarán incluidos en la misión, la gran mayoría a bordo de los destructores. Otros, ocupados de pilotear los helicópteros y aviones de reconocimiento P-8 Poseidón, algunos de estos, alojados en los barcos.