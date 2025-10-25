El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio prometió este sábado (25.10.2025) que los cuerpos de todos los rehenes secuestrados por el grupo terrorista palestino Hamás en la Franja de Gaza regresarán a Israel.

"No olvidaremos las vidas de los rehenes de Hamás que murieron en cautiverio", manifestó en la red social X. "Hoy me reuní con las familias de los ciudadanos estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra. No descansaremos hasta que sus restos, y los de todos, sean devueltos", agregó, horas antes de concluir su visita de tres días a Israel.

Posteriormente, Rubio habló por teléfono con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para reiterarle la "relación estratégica" que Estados Unidos mantiene con Israel y reafirmarle la intención de implementar el plan de paz del presidente Donald Trump, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, la principal organización de allegados de los secuestrados, dio las gracias a Rubio por sus declaraciones. "Trece rehenes necesitan regresar a casa. Trece familias necesitan cerrar este capítulo. Por favor, no se detengan hasta que el último rehén sea liberado", pidió en X.

Bajo el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás promovido por Estados Unidos, que entró en vigor el 10 de octubre, el movimiento terrorista entregó a los 20 rehenes vivos que mantenía secuestrados desde el ataque.

También ha devuelto los cadáveres de 15 rehenes muertos en cautiverio, mientras que los cuerpoos de otros 13 aún permanecen en Gaza. Hamás alega que tiene dificultades logísticas para encontrar los cadáveres del resto entre las ruinas de Gaza.

A cambio de los rehenes devueltos, Israel ha liberado a cerca de 2.000 prisioneros, en su mayoría palestinos, junto con los restos de decenas de fallecidos que estaban en territorio israelí.