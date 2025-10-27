Estados Unidos y China acordaron un marco preliminar para un acuerdo comercial, según informaron el domingo funcionarios de ambas partes. La noticia se produjo durante las conversaciones mantenidas al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, esperan ultimar el acuerdo durante su reunión de alto nivel del jueves, en Corea del Sur, última escala del viaje del republicano por Asia. El objetivo del viaje es trabajar en acuerdos de inversión e iniciativas de paz, con el líder estadounidense visitando Malasia, seguido de Japón y Corea del Sur.

La tensión ha sido alta entre las dos mayores economías del mundo. Recientemente, Pekín decidió aplicar restricciones más estrictas a las exportaciones de tierras raras, necesarias para las tecnologías avanzadas. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles adicionales a las importaciones chinas.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, lo calificó de "marco muy exitoso" y afirmó que el acuerdo podría eliminar los aranceles de la Administración Trump a partir del 1 de noviembre, mientras que China retrasaría un año la aplicación de las restricciones. Los funcionarios chinos no entraron en detalles.

Trump también expresó su confianza en que las posturas se habían acercado, afirmando que tanto China como EE. UU. "quieren llegar a un acuerdo". El líder estadounidense reiteró que planea visitar China en el futuro y extendió a Xi una invitación para acudir a Washington o a Mar-a-Lago, el club privado de Trump en Florida.