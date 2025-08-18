Según un rápido análisis de World Weather Attribution, el cambio climático provocado por el hombre hizo que la ola de calor de dos semanas de duración en Noruega, Suecia y Finlandia fuera 2°C más calurosa y al menos 10 veces más probable.

El calor extremo se apoderó de los fríos países nórdicos desde mediados de julio, con temperaturas superiores a los 30°C. En Finlandia se registraron 22 días consecutivos con temperaturas superiores a 30°C, la ola de calor más larga de la que se tiene constancia. En la parte noruega del círculo polar ártico, una estación meteorológica registró temperaturas superiores a 30°C en 13 días del mes de julio.

El estudio de World Weather Attribution pone de relieve cómo las olas de calor intensificadas por el cambio climático están alterando la asistencia sanitaria y advierte de que fenómenos similares serán cinco veces más frecuentes de aquí a 2100, a menos que se produzca un rápido abandono de los combustibles fósiles.

"Incluso los países escandinavos, comparativamente fríos, se enfrentan hoy a olas de calor peligrosas con 1,3°C de calentamiento", afirma Friederike Otto, autora del estudio y catedrática de Ciencias del Clima del Centro de Política Medioambiental del Imperial College de Londres. "Este suceso debe tomarse como otro recordatorio de que ningún país está a salvo del cambio climático", aseguró.

Diez veces más probabilidades y 2°C más de calor

El estudio de World Weather Attribution revela que el cambio climático hizo que la ola de calor de mediados de julio en Noruega, Suecia y Finlandia fuera al menos 10 veces más probable de lo que habría sido en un mundo sin 1,3°C de calentamiento global.

Los investigadores también descubrieron que el cambio climático provocado por el hombre hizo que la ola de calor en Noruega, Suecia y Finlandia fuera unos 2ºC más cálida. En un mundo con 1,3°C menos, un periodo similar de dos semanas de altas temperaturas persistentes sería extremadamente raro.

Pero hoy en día, con el calentamiento global actual, se esperan aproximadamente cada 50 años. Con el calentamiento de 2,6°C que se prevé para este siglo, la probabilidad de que se produzcan fenómenos similares será cinco veces mayor y el calor será 1,4°C superior al actual.

El estudio encontró que la probabilidad de un período prolongado de calor como este casi se ha duplicado desde 2018, cuando la región experimentó por última vez una ola de calor tan intensa.

La doctora Clair Barnes, autora del estudio e investigadora del Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres, afirma que la implacable ola de calor nórdica es "altamente preocupante".

"El cambio climático está cambiando radicalmente el mundo en que vivimos. Países de clima frío como Noruega, Suecia y Finlandia están experimentando niveles de calor desconocidos, como se ha visto recientemente en la tensión de los sistemas sanitarios y en los avistamientos de renos buscando sombra en zonas urbanas", añade.

La cruda amenaza del cambio climático en los países fríos

El periodo de calor persistente en los tres países trajo consigo hospitales saturados y sobrecalentados, incendios forestales, floraciones de algas tóxicas y un aumento de los ahogamientos.

Aunque muchos disfrutaron del calor del verano, las altas temperaturas prolongadas supusieron condiciones de trabajo exigentes, noches sin dormir y riesgos para la salud. Los investigadores advierten de que este "asesino silencioso" puede haber causado cientos de muertes relacionadas con el calor. Cuando Suecia fue golpeada por la ola de calor de 2018, se estimaron alrededor de 750 muertes en exceso durante un período de cinco semanas desde principios de julio.

"Esta ola de calor fue un duro recordatorio de la amenaza del cambio climático en países de clima frío que normalmente no se consideran vulnerables", dice la autora del estudio, Maja Vahlberg, asesora técnica del Centro Climático de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y consultora climática de la Cruz Roja Sueca.

"Nuestras infraestructuras no se construyeron para soportar estas temperaturas extremas y nuestra población, cada vez más envejecida, es cada vez más susceptible al calor peligroso".

Los renos se desplazan a las ciudades buscando sombra

"Hemos visto algunos avances en la adaptación y preparación, particularmente desde 2018, cuando experimentamos nuestra última gran ola de calor. Pero todavía tenemos que hacer más para garantizar que nuestras infraestructuras y sistemas adaptados al frío también estén preparados para las altas temperaturas."

También llevó a los renos, que normalmente deambulan por los bosques, hacia las ciudades buscando sombra para protegerse de las altas temperaturas. Los pastores advirtieron de que sus animales estaban a punto de morir de calor. Además de amenazar los ecosistemas, el cambio climático pone en peligro los medios de subsistencia de las comunidades indígenas sami, que llevan más de 1.000 años pastoreando renos en la región.