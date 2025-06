El dólar global cerró la semana en mínimos de más de tres años

El dólar global se mantuvo este viernes en su nivel más bajo en tres años y medio frente al euro y la libra esterlina, mientras los operadores apostaron por recortes más profundos de las tasas de interés en Estados Unidos, a la espera de acuerdos comerciales antes de la fecha límite de julio para la aplicación de los aranceles del presidente Donald Trump.

El índice dólar dólar bajó un 0,03% en la jornada, situándose en 97,34, manteniéndose cerca de su nivel más bajo en más de tres años. El billete verde está teniendo su peor comienzo de año desde que comenzó la era de las monedas de libre flotación a principios de la década de 1970 y va en camino de una caída del 2,3% en junio, su sexto mes consecutivo en números rojos; mientras que ha caído más de un 10% este año.

El dólar se debilitó un 0,08%, hasta 0,799 frente al franco suizo, pero subió un 0,21%, hasta 144,68 frente al yen japonés. El euro subió un 0,07%, hasta 1,1707 dólares, impulsado por los datos que mostraron que los precios al consumidor en Francia subieron más de lo previsto en junio.

Los ojos en la política monetaria

Con las tensiones geopolíticas del conflicto entre Israel e Irán superadas tras un alto el fuego que parecía mantenerse, el mercado se ha centrado esta semana en la política monetaria estadounidense.

La posibilidad de que Trump anuncie al próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), que se espera sea más moderado, antes de lo habitual para socavar al actual titular, Jerome Powell, ha aumentado las probabilidades de que el banco central recorte los tipos de interés.

Powell, cuyo mandato finaliza en mayo, también se interpretó como más moderado esta semana en su testimonio ante el Congreso estadounidense, lo que reforzó las expectativas de más recortes de tipos. Los operadores ahora estiman una flexibilización de 64 puntos básicos (pb) este año, frente a los 46 pb previstos el viernes.

"Cuanto antes se anuncie un reemplazo para Powell, antes podría ser percibido como un 'pato cojo'", declaró Carol Kong, estratega cambiaria del Commonwealth Bank of Australia. Trump aún no ha decidido quién reemplazará al actual presidente de la Fed y no es inminente, según declaró a Reuters el jueves una persona familiarizada con las deliberaciones de la Casa Blanca.

"Por ahora, las expectativas de que el presidente Trump elija un presidente más moderado mantendrán la presión a la baja sobre los precios del FOMC y el dólar", afirmó Kong.

En tanto, los inversores esperan con ansias la publicación del índice de precios PCE subyacente en Estados Unidos el viernes, que podría ofrecer pistas adicionales sobre la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal. "El panorama ahora apunta a más recortes de tipos, y una cifra más baja podría acelerar esto, pero las expectativas ya son bastante bajas", declaró Michael Pfister, analista de divisas de Commerzbank.

Los inversores también buscan señales de progreso en nuevos acuerdos comerciales antes de la fecha límite del 9 de julio para los aranceles "recíprocos" de Trump, mientras los países se esfuerzan por alcanzar un acuerdo. El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el jueves que la Unión Europea (UE) debería hacer un acuerdo comercial "rápido y simple" con Estados Unidos en lugar de uno "lento y complicado".

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que Estados Unidos llegó a un acuerdo con China para agilizar los envíos de tierras raras a Estados Unidos. /ámbito