El huracán Melissa se intensifica antes de tocar tierra en Jamaica, con vientos que alcanzan hasta 295 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La tormenta, catalogada como categoría 5 en la escala Saffir‑Simpson, mantiene en alerta a varias islas del Caribe.

Autoridades reportaron al menos siete víctimas fatales en la región: tres en Jamaica, tres en Haití y una en la República Dominicana, donde además permanece una persona desaparecida. En Alligator Pond, el propietario de un restaurante, Evrol Christian, relató que las olas destruyeron la línea costera y que el pueblo vivía en pánico mientras el agua ingresaba con rapidez a las viviendas. Su testimonio constituye una de las primeras descripciones directas desde las zonas afectadas, donde vecinos y equipos de emergencia trabajan para proteger a la población y evaluar los daños.

Desde el Gobierno jamaiquino informaron que más de 240.000 clientes del servicio eléctrico permanecen sin suministro, casi el 35% del total, según el ministro Daryl Vaz. En tanto, Naciones Unidas anunció un aporte de 4 millones de dólares del fondo de respuesta para emergencias destinado a Cuba, mientras persiste el riesgo de inundaciones y deslizamientos por el amplio campo nuboso que rodea al sistema.