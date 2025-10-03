El jefe del ala militar de Hamas en Gaza le hizo saber a los mediadores que no está de acuerdo con el nuevo plan de alto el fuego propuesto por Estados Unidos. Lo informó la BBC.

El líder Izz al-Din al-Haddad, según la emisora británica, cree que el plan fue diseñado para destruir a Hamas, ya sea que el grupo lo acepte o no, y por eso está decidido a seguir luchando.

El plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra, que ya fue aceptado por Israel, establece que Hamas se desarme y no tenga ningún papel futuro en el gobierno de Gaza.

Según el reporte, algunos de los líderes políticos de Hamas en Qatar, sede de las negociaciones, están abiertos a aceptar el plan, pero su influencia es limitada porque no tienen control sobre los rehenes en poder del grupo islámico en Gaza.

Por qué el ala militar de Hamas se opone al plan de Trump

El ala militar de Hamas duda de la obligación de entregar a la totalidad de los rehenes en un plazo de 72 horas tras un eventual alto el fuego. Según el informe, sus líderes creen que estarían entregando su única moneda de cambio.

En el enclave se estima que hay 48 rehenes, de los cuales sólo 20 estarían vivos.

En concreto, dudan de que Israel cumpla los términos del acuerdo.

Trump dio un ultimátum de “tres o cuatro días” a Hamas para que dé una respuesta a su iniciativa presentada el lunes tras un encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La BBC dijo que algunos dirigentes de Hamas también se oponen al despliegue de tropas por parte de Estados Unidos y de los estados árabes en Gaza como parte de “una Fuerza de Estabilización Internacional temporal”, que consideran una nueva forma de ocupación.

El plan establece además el desarme de Hamas, pero el grupo islámico ha dicho en el pasado que no cumplirá ese requisito hasta que se establezca un Estado palestino soberano.