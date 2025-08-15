El mensaje de Donald Trump antes de la cumbre con Vladimir Putin en Alaska

El presidente estadounidense Donald Trump publicó un mensaje en su red Truth Social horas antes de la cumbre con su par ruso Vladimir Putin en una base militar de Alaska. “¡Mucho en juego!”, escribió el republicano antes del encuentro, en el que buscará sentar las bases de un acuerdo de paz en Ucrania.

Putin pisará suelo occidental por primera vez desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, una guerra que dejó decenas de miles de muertos y en la que Rusia gana terreno. Actualmente, Moscú controla aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano.

“Soy presidente, y él no va a jugar conmigo”, declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca el jueves. “Si es una reunión mala, terminará muy rápido, y si es una buena, vamos a terminar logrando la paz en un futuro bastante cercano”, aseguró el mandatario, que estima que la cumbre tiene un “25%” de probabilidades de fracasar.

El presidente de EE. UU. prometió consultar rápidamente con los líderes europeos y con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Según él, para alcanzar un acuerdo final hace falta una reunión tripartita con Zelenski y repartirse el territorio.

Para Zelenski, será otro día de alto voltaje. Hasta ahora rechazó públicamente la presión de Trump para que ceda el territorio ocupado por Rusia.

El martes, Zelenski declaró que la cumbre de Alaska es una “victoria personal” para Putin, ya que con ese viaje, Putin “sale de su aislamiento” y, de alguna manera, aplazó las sanciones que Trump había prometido imponer a Rusia.