El motivo por el cual Bill Gates criticó a Elon Musk

Bill Gates criticó a su colega multimillonario tecnológico Elon Musk por los recortes de gastos del Gobierno estadounidense bajo su dirección a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), afirmando que el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) provocaría millones de muertes en todo el mundo.

La advertencia llega después de que la administración Trump tomara medidas para desmantelar USAID y detener su misión de asistencia extranjera, con Musk jactándose de enviar a la agencia a una “trituradora de madera”. En las semanas siguientes, muchas organizaciones sin fines de lucro han lidiado con contratos cancelados o pagos esporádicos, aunque algunos han sido restaurados en medio de advertencias de organizaciones de ayuda sobre las consecuencias potencialmente mortales de recortar el financiamiento.

“Cuando Elon entró en el Gobierno, si su objetivo realmente era la eficiencia o el uso de la IA, ya sabes, por supuesto que necesitamos hacer que el Gobierno sea más eficiente. Si eso hubiera sido, entonces es algo loable en lo que poner su tiempo y experiencia”, dijo Gates en una entrevista con Fareed Zakaria de CNN el viernes. “El hecho de que esto se convirtiera en un drástico recorte de gastos para estas personas, no lo esperaba, y parte de eso debería revertirse”.

Gates agregó que el mundo está en una “emergencia de salud global” debido a los recortes de gastos en programas de salud por parte de los gobiernos de EE.UU. y Europa. La entrevista completa se emitirá en Fareed Zakaria GPS el domingo a las 10 a.m., hora de Miami, y 1 p.m., hora de Miami.

Los comentarios del cofundador de Microsoft llegan después de que anunciara el jueves planes para donar US$ 200.000 millones, incluyendo “prácticamente toda” su riqueza personal, a través de la Fundación Gates en los próximos 20 años antes de cerrar la organización, una aceleración de sus previos planes de gasto. La decisión fue motivada en parte, de acuerdo con él, por preocupaciones de que el progreso en la mejora de la salud global se está estancando o incluso revirtiendo.

Las acciones de Musk dentro del Gobierno de Trump están empeorando las cosas, dijo Gates.

“Creo que si uno se presenta y dice que en dos meses puede recortar US$ 2 billones de un presupuesto de US$ 7 billones, no va a tener éxito”, aseguró Gates. “Así que se centra en las cosas más sutiles y en las cosas que están en el extranjero, con las que puede tergiversar (…) a personas con las que no ha pasado tiempo”.

Gates criticó, por ejemplo, la afirmación falsa de Musk en febrero de que el Gobierno de EE.UU. estaba gastando US$ 50.000 millones en condones para Gaza, lo cual Musk admitió más tarde que era incorrecto. También denunció las caracterizaciones negativas de Musk sobre los trabajadores de USAID, a quienes Musk ha llamado previamente “lunáticos radicales” y “antiestadounidenses”. Gates los llamó “héroes”.

“Aparte de los militares, estos son igual de honorables y, ya saben, son la cara visible de Estados Unidos para las personas que queremos que estén vivas con nosotros, y queremos que sus sistemas de salud estén monitoreando posibles pandemias”, dijo Gates. “Demonizarlos es profundamente injusto”.

La Fundación Gates ha gastado más de US$ 100.000 millones desde su fundación en 2000, asociándose con agencias gubernamentales y otras organizaciones sin fines de lucro a nivel mundial para abordar grandes desafíos de salud. El trabajo de la organización ha incluido el desarrollo de nuevas vacunas, herramientas de diagnóstico y mecanismos de entrega de tratamiento para combatir enfermedades en todo el mundo.

Gates dijo que, aunque Musk es “un genio en algunos campos (…) en salud global, no ha sido un enfoque”. Añadió: “Si fuera un recorte modesto y un desafío para ser más eficiente… estoy bien con eso. Pero el 80 %, eso va a ser millones de muertes y es un error”.

Los comentarios siguieron a una entrevista que Gates dio al Financial Times a principios de esta semana, en la que acusó a Musk de “matar a los niños más pobres del mundo” con los recortes de gasto del Gobierno.

Un representante de Musk no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Sin embargo, no es la primera vez que Musk y Gates se enfrentan por la filantropía. En 2022, Gates visitó a Musk en un esfuerzo por convencer al CEO de Tesla de aumentar sus donaciones, pero la reunión fracasó y después Musk lo llamó “imbécil”, según la biografía de Musk escrita por Walter Isaacson, para la que habló con ambos multimillonarios.

En la entrevista con Zakaria, Gates también expresó preocupaciones sobre otras acciones de la Casa Blanca, incluidas las políticas arancelarias del presidente Donald Trump. Los aranceles generalizados amenazan con aumentar los costos para los consumidores estadounidenses y trastornar las operaciones de las empresas estadounidenses, justo cuando se espera que la IA sacuda el mercado laboral y la economía.

“La gran preocupación que tengo es que hemos creado mucha incertidumbre”, dijo Gates. “Si vas a construir una nueva fábrica, es necesario comprender las políticas para los próximos 20 años, no solo para los próximos dos días o incluso cuatro años”. /Cnnespañol