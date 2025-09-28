El Papa León XIV rememoró el Jubileo de Francisco y exigió más caridad ante la miseria

El papa León XIV lamentó este domingo que “la miseria de pueblos enteros, azotados por la guerra y la exposición” se encuentre “a las puertas de la opulencia” y advirtió que a veces “el beneficio pisotea la caridad”.

El Papa hizo referencia a la parábola de Lázaro durante su homilía con motivo del Jubileo de los Catequistas, una fiesta celebrada en la plaza de San Pedro por 40 mil fieles.

“¡Cuantos lázaros mueren frente a la avaricia que olvida la justicia, el beneficio que pisotea la caridad y la riqueza ciega frente al dolor de los necesitados!”, afirmó León XIV. Se trata de un “situación muy actual”, explicó. Y apuntó: “Nada parece haber cambiado a lo largo de los siglos”.

“El hombre que vive en la abundancia, en cambio, no tiene nombre porque se pierde a sí mismo, olvidándose del prójimo. Está disperso en los pensamientos de su corazón, lleno de cosas y vacío de amor. Sus bienes no lo hacen bueno”, señaló el pontífice.

León XIV reflexionó sobre cómo la avaricia y la indiferencia siguen siendo tentaciones en la actualidad y destacó que “los muchos Lázaros de hoy nos recuerdan la palabra de Jesús, convirtiéndose en una “catequesis aún más eficaz en este Jubileo”, que definió como “un tiempo de conversión y de perdón, de compromiso por la justicia y de búsqueda sincera de la paz”.

Recordó también que “por una singular coincidencia”, el pasaje evangélico de este domingo coincide con el que el fallecido papa Francisco pronunció durante el Jubileo de los Catequistas del Año Santo de la Misericordia, el jubileo que el pontífice argentino convocó en 2015.

León XIV se dirigió especialmente a los catequistas presentes en Roma, animándolos a continuar su labor de formación en la fe. El Catecismo es el ‘instrumento de viaje’, “que nos protege del individualismo y las discordias, porque confirma la fe de toda la Iglesia Católica”, señaló.