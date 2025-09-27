Medios estadounidenses e israelíes revelaron detalles del plan de 21 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo objetivo es poner fin a la guerra en Gaza y reconstruir la Franja, así como allanar el camino para el establecimiento de un Estado palestino en el futuro.

El diario 'Times of Israel' explicó que el plan fue discutido recientemente con varios países árabes y musulmanes al margen de las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, destacando que este paso representa un cambio en la posición de Washington sobre la cuestión palestina, especialmente después de las declaraciones de Trump en febrero pasado sobre el control de Gaza y la transferencia de sus residentes fuera de la Franja.

Elementos clave del plan

El plan incluye un conjunto de medidas políticas, económicas y de seguridad, entre las que destacan:

Convertir Gaza en una zona libre de "extremismo y terrorismo". Reconstrucción completa de la Franja de Gaza. Poner fin a la guerra tan pronto como ambas partes estén de acuerdo, y detener las operaciones militares israelíes con el inicio de una retirada gradual de Gaza. La devolución de todos los rehenes vivos y de los cuerpos de los muertos en un plazo de 48 horas a partir de la aceptación pública del acuerdo por parte de Israel. La liberación de cientos de presos palestinos condenados a cadena perpetua y de más de 1000 detenidos desde el comienzo de la guerra, y la entrega de los cadáveres de cientos de palestinos. Amnistía condicional para los miembros de Hamás que deseen marcharse. El flujo de ayuda a Gaza a un ritmo de al menos 600 camiones al día, con la rehabilitación de las infraestructuras y la entrada de equipos de desescombro. La distribución de la ayuda a través de las Naciones Unidas, la Media Luna Roja y organizaciones internacionales neutrales sin interferencia de ninguna de las partes. Administración de Gaza por un Gobierno transitorio temporal de tecnócratas palestinos bajo la supervisión de un organismo internacional dirigido por Washington, en cooperación con socios árabes y europeos. Desarrollar un plan económico para reconstruir Gaza. Establecer una zona económica con impuestos y tasas reducidos. Prevenir el desplazamiento forzoso de palestinos. Desarmar a Hamás e impedir que gobierne. Proporcionar garantías de seguridad por parte de los países de la región para asegurar el compromiso de todas las partes. Formación de una fuerza de estabilización internacional temporal liderada por EE.UU. y los países árabes para supervisar la seguridad y formar a la policía local. Retirada gradual del Ejército israelí. La posibilidad de una aplicación parcial del plan si Hamás se niega. El compromiso de Israel de no lanzar ataques en Qatar. Puesta en marcha de programas para desmantelar la ideología extremista. Allanar el camino para el establecimiento de un futuro Estado palestino. Lanzamiento de un diálogo político global entre Israel y los palestinos.

"Optimismo de Trump y negociaciones intensivas"

El presidente Trump anunció el viernes que desde hace cuatro días se están llevando a cabo "negociaciones intensivas" para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza, con la participación de todos los países de la región, y señaló que las negociaciones continuarán "todo el tiempo que sea necesario" para garantizar un acuerdo exitoso.

"Me complace informar de que estamos manteniendo conversaciones muy inspiradoras y constructivas con la comunidad de Oriente Medio sobre Gaza", dijo Trump a través de Truth Social. Todo el mundo está ansioso por superar este periodo de muerte y oscuridad, y debemos recuperar a los rehenes y lograr una paz duradera", comentó Trump.

El presidente estadounidense subrayó que un posible acuerdo devolvería a los rehenes y pondría fin a la guerra, y señaló que en las negociaciones participan Hamás e Israel a todos los niveles, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Un camino plagado de obstáculos

Aunque algunas de las disposiciones del plan, como la reconstrucción y el fomento de la supervivencia en Gaza, son puntos positivos para los palestinos, incluye condiciones difíciles, sobre todo el desarme de Hamás y su exclusión de la gobernanza, que pueden dificultar la aceptación del plan por parte de Hamás.

Se espera que las disposiciones sobre el establecimiento de un Estado palestino se enfrenten a la firme oposición del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ya ha criticado las iniciativas de algunos países occidentales para reconocer un Estado palestino, calificando dicho reconocimiento de "mensaje equivocado que fomenta la violencia contra los judíos" y de "recompensa para Hamás", y afirmando que no permitirá que se establezca dicho Estado.

Las autoridades sanitarias de Gaza informan de que la campaña militar israelí desde el comienzo de la guerra ha matado a más de 65.000 personas y ha dejado una destrucción generalizada en el territorio asediado. /EuroNews