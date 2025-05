El poema a José Mujica que emociona a todos

Pablo Cohen, autor del libro Los indomables, basado en sus conversaciones con José “Pepe” Mujica y Lucía Topolansky, cedió al medio Infobae un poema que escribió dedicado al ex presidente uruguayo que murió esta semana. “Escribí el poema porque era una necesidad. No planifiqué escribirlo así, pero sí quería escribir una despedida a Pepe”, detalla desde Montevideo este sábado lluvioso y gris en ambas márgenes del Río de la Plata.

“Hay que tener en cuenta que yo estuve todo el último año y me despedí hace pocas semanas de él... Estuve todo 2024 con él y con Lucía. Y que la segunda parte del libro, que además es el primero de entrevistas a ellos dos juntos, a Lucía y a Pepe, estuvo marcada por la enfermedad. Una enfermedad que cuando comenzó el proceso estaba diagnosticada y eso nos afectó, nos sensibilizó a todos: hizo que las respuestas de él y de Lucía fueran mucho más emotivas, más sabias, más introspectivas”, cuenta el periodista y escritor uruguayo.

“Al revés de lo que me ha pasado con otros trabajos (siempre cuando uno termina un libro, en general tiene una buena relación con sus entrevistados). En este caso me encariñé profundamente porque ellos nunca interfirieron, ni quisiera sabiendo la repercusión que iba a tener todo, ni cuando hubo una gran polémica en el Uruguay me reprocharon nada... Nunca me dijeron “poné esto, saca lo otro, a ver, déjame ver cómo venís” y eso habla del espíritu que tienen ellos”, continúa.

Esta ha sido una semana especial para todos los uruguayos y en especial para Cohen. “He vivido estos días con mucha tristeza, al mismo tiempo con la paz de saber que Pepe murió en su ley y muy bien tratado por un entorno que lo adora”, afirma. “Aparte de Lucía eh... Raquel Pannone, la doctora, es clave porque es una amiga entrañable. Estuve con Lucía hace pocas horas y la vi con una fortaleza extraordinaria”, informa.

“En Uruguay es uno de los funerales, sino el funeral más multitudinario de la historia y un cortejo como en el libro La cola de Fogwill, que la gente va a despedir a su caudillo. Un caudillo despedido con símbolos patrios por pedido de Lucía, no con símbolos sectoriales ni de un partido, porque él trascendió todo y dejó un legado de paz. De ideas de izquierda dentro de un marco democrático. Eso es muy valioso. El pueblo llora a su caudillo y este es un fenómeno sociológico y cultural antes que político e ideológico”.

Este es el poema que Pablo Cohen escribió dedicado a José “Pepe” Mujica:

A José Mujica

Apenas te intuía, pero hoy te lloro.

Milagrosa luz oriental

Quijote inexpugnable

Demócrata cabal

Hombre amable.

La cola te cerca

Justo a vos, que las detestabas

Pero el pueblo baila en tus aguas sucias y, al cabo, redime

¿Por qué llora, entonces, el Palacio, ese otro aljibe?

El mago de la palabra ya no habla

¿Estamos tan seguros? ¿Ustedes lo escucharon?

Dios, que te ha recibido, lo sabe

Y ha dejado en la Tierra a una mujer que salva

Es Lucía, la Indomable.

Los necios rifles se han oxidado

La antigua carne se ha secado

La magna Constitución resplandece

No en el Primer Mundo, tampoco en el Año Trece.

Más bien, aquí y ahora, en este Uruguay alado

Donde las semillas, los frutos y las raíces se han enhebrado

Forman un corazón loco, impenetrable (Quimeras de bolsillo/ Manantial desbordado)

Un corazón bueno

Bonito

Y barato

El de Don José

El del Viejo, nuestro Mando.

El de quien recién -a lo lejos, sin divisas, ¿lo ven?- va llegando

Chau, Pepe

Adiós/ Hasta luego

No hay -¿te has dado cuenta?- un Hombre Nuevo.

Pero hay un niño

Tiene forma de lágrima

Y carga flores amarillas.