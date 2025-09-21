El Reino Unido, Canadá y Australia anunciaron el domingo el reconocimiento formal del Estado palestino, marcando un cambio histórico en la política diplomática occidental hacia el conflicto de Medio Oriente, aunque en gran medida simbólico.

Canadá encabezó los anuncios, convirtiéndose en el primer país del G7 en reconocer un Estado palestino cuando su primer ministro Mark Carney comunicó la decisión en redes sociales. En su declaración, Carney criticó duramente al gobierno israelí actual, señalando que “está trabajando metódicamente para prevenir que la perspectiva de un Estado palestino sea jamás establecida”.

“Su asalto sostenido en Gaza ha matado a decenas de miles de civiles, ha desplazado a más de un millón de personas, y ha causado una hambruna devastadora y prevenible en violación del derecho internacional”, declaró Carney.

Australia siguió poco después, con el primer ministro Anthony Albanese anunciando que su país reconoce “las aspiraciones legítimas y largamente sostenidas del pueblo de Palestina a un estado propio”. Albanese indicó que el establecimiento de una embajada y relaciones diplomáticas activas se concretará una vez que la Autoridad Palestina cumpla con los compromisos de reforma solicitados por la comunidad internacional.

Finalmente, el primer ministro británico Keir Starmer también confirmó el reconocimiento de la soberanía palestina a través de un video, describiendo la decisión como parte de “un esfuerzo internacional coordinado para preservar la posibilidad de una solución de dos estados”.

“Hamas es una organización terrorista brutal. Nuestro llamado a una genuina solución de dos Estados es exactamente lo opuesto a su visión llena de odio”, declaró Starmer en su mensaje de 6 minutos y 21 segundos. “Así que somos claros: esta solución no es una recompensa para Hamas, porque significa que Hamas no puede tener futuro, ningún papel en el gobierno, ningún papel en la seguridad”.

Los tres líderes coincidieron en que Hamas no debe tener ningún papel en el futuro Estado palestino. Starmer anunció que dirigirá trabajos para sancionar a otras figuras de Hamas “en las próximas semanas”, agregando a las sanciones ya existentes contra la organización.

El reconocimiento se produce en un momento de creciente presión internacional sobre Israel por su campaña militar en Gaza y la expansión de asentamientos en Cisjordania. Starmer describió la situación humanitaria en Gaza como intolerable: “El bombardeo implacable y creciente de Gaza por parte del gobierno israelí, la ofensiva de las últimas semanas, la hambruna y la devastación son absolutamente intolerables. Decenas de miles han sido asesinados, incluyendo miles mientras trataban de recoger comida y agua”.

La decisión coordinada marca un alejamiento significativo de la posición tradicional occidental que condicionaba el reconocimiento palestino a un acuerdo de paz negociado con Israel. Con estos reconocimientos, más de 140 de los 193 miembros de la ONU ahora reconocen la soberanía palestina.