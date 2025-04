El video inédito del Papa Francisco, grabado antes de que su salud empeorara

Un vídeo inédito del papa Francisco, grabado el 8 de enero en su residencia de la Casa Santa Marta, fue difundido este domingo, pocos días después de su muerte a los 88 años.

La publicación, realizada por el semanario italiano Oggi, muestra al pontífice vestido con un jersey blanco, dirigiéndose a los jóvenes para exhortarlos a “aprender a escuchar”. La grabación formaba parte de una iniciativa de diálogo entre jóvenes y adultos, organizada en preparación para el Jubileo de los Adolescentes que se celebra estos días en Roma.

“Una cosa muy importante en la vida es escuchar, aprender a escuchar. Cuando una persona te habla, espera a que termine para entenderlo bien. Y luego, si quieres, di algo. Pero escuchar es importante,” afirma Francisco en el vídeo.

En su mensaje, advierte que “la gente no escucha” y que “en mitad de una explicación responden, y eso no ayuda a la paz”. Además, pide a los jóvenes que no olviden a sus abuelos, recordando que "los abuelos nos enseñan tanto“. El papa concluye su intervención con un pedido personal: “Rezo por ti. Reza por mí”.

La difusión del video coincidió con la segunda misa de luto celebrada en la basílica de San Pedro del Vaticano, donde se congregaron unas 200.000 personas, en su mayoría jóvenes. Cientos de miles de adolescentes están reunidos en Roma para el Jubileo de los Adolescentes, un encuentro que incluía la canonización del italiano Carlo Acutis, pospuesta debido al fallecimiento del pontífice.

Francisco fue enterrado el sábado en la basílica de Santa María la Mayor, tras un multitudinario funeral en el Vaticano.

