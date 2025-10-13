Tras más de dos años de angustia y horror, este lunes por la madrugada los rehenes israelíes que permanecen secuestrados en Gaza serán liberados en el marco del acuerdo impulsado por Estados Unidos para terminar el conflicto en el enclave palestino.

El diario local The Jerusalem Post informa que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) esperan que los 20 rehenes vivos comiencen a regresar al país cerca de las 9, hora local, desde las tres ubicaciones establecidas, que son Ciudad de Gaza, el centro del enclave y Khan Younis, en el sur de Gaza.

Si los rehenes vivos se encuentran estables, pasarán de la custodia de la Cruz Roja a la custodia de las fuerzas especiales de las FDI, luego a la base Reim y después a los tres hospitales: Shiba, Ichilov y Beilinson.

A la espera de la liberación de los rehenes, la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij se prepara para acoger el mismo día la Cumbre de Paz sobre Gaza, copresidida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo egipcio, Abdelfatá al Sisi.

Según la Presidencia egipcia, más de 20 líderes mundiales han confirmado su asistencia a este encuentro, cuyo objetivo central es firmar un acuerdo que ponga fin a la guerra en el enclave palestino y siente las bases para una nueva etapa de estabilidad y seguridad en Medio Oriente.

Esta primera fase del acuerdo contempla también la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza y la devolución de los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, por lo que los terroristas de Hamas tienen hasta el mediodía del lunes, hora local (09:00 GMT), para soltar a todos los cautivos, tanto vivos como muertos, que todavía siguen en la Franja.