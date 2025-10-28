El huracán Melissa se encuentra muy cerca de tocar tierra en Jamaica este martes, amenazando con inundaciones devastadoras y vientos de 280 km/h que, advierten las autoridades, destrozarán la infraestructura de la nación caribeña. La tormenta de categoría 5 —potencialmente la más intensa que haya golpeado a Jamaica— ya ha causado siete muertes en la región, pero los funcionarios están preocupados porque muchas personas ignoran los llamados a evacuar.

El Centro Nacional de Huracanes informó que Melissa se encontraba a unos 185 kilómetros de Kingston. Se pronostica hasta un metro de lluvia, con el nivel del mar elevándose potencialmente hasta 4 metros en la costa sur. Muchos de los aproximadamente 880 refugios de la isla permanecían vacíos el lunes por la noche a pesar de las órdenes de evacuación.

“Para Jamaica será la tormenta del siglo hasta ahora”, afirmó Anne-Claire Fontan, de la Organización Meteorológica Mundial. La naturaleza lenta de Melissa —avanzando a paso humano— significa que no habrá alivio rápido una vez que golpee. Los científicos dicen que el cambio climático causado por el ser humano ha exacerbado las tormentas masivas, aumentando su frecuencia e intensidad.