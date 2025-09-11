El hallazgo del cuerpo del turista argentino Alejandro Ainsworth (54) en Río de Janeiro cerró este jueves una búsqueda que había comenzado con su desaparición en Copacabana. Según fuentes policiales, la hipótesis que se investiga es que Ainsworth fue víctima de un secuestro; su familia, además, denunció el vaciamiento de sus cuentas bancarias tras el episodio.

De acuerdo con la reconstrucción policial, cámaras de seguridad del hotel donde se alojaba registraron a Ainsworth saliendo a las 23:44 del domingo, momento a partir del cual se perdió toda comunicación con él. En las horas siguientes, durante la madrugada del lunes, personal de su entorno advirtió movimientos inusuales en sus finanzas: cambios de contraseñas, retiros y la gestión de préstamos.

Los hijos del turista consignaron que se extrajeron US$3.500 de su cuenta y que se tramitó asimismo un préstamo por $4.000.000. Paralelamente, la pesquisa obtuvo una imagen capturada con el teléfono de Ainsworth en la mañana del lunes: la fotografía mostraba una camioneta estacionada en un pastizal, en una zona que, por su aspecto, remite a una favela o área inhóspita de la ciudad.

La información extraída de esa foto permitió localizar el vehículo abandonado y fijar la hora exacta en que fue tomada la imagen. El celular del turista registró actividad hasta las 21 del lunes, aunque las autoridades no pudieron determinar con precisión la ubicación de esa última conexión.

Tras la denuncia, la Policía de Turismo de Río de Janeiro desplegó un operativo para encontrar a Ainsworth. El consulado argentino en esa ciudad notificó a las autoridades locales y participó en las diligencias. La causa sigue en manos de los investigadores locales, que trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

Por razones de reserva de la investigación y respeto por la familia, las autoridades no han difundido por el momento mayores detalles sobre posibles detenidos o líneas conclusivas en la investigación.