Estados Unidos creó menos puestos de trabajo de los esperados en agosto y el desempleo fue del 4,3%

La revisión de las cifras oficiales reveló que Estados Unidos experimentó en junio una pérdida neta de 13.000 empleos, un hecho que no se registraba desde diciembre de 2020, según datos del gobierno. Este ajuste a la baja en los datos de empleo se suma a la tendencia de desaceleración que se observó en agosto, cuando el Departamento de Trabajo informó que la economía estadounidense generó sólo 22.000 nuevos puestos de trabajo.

Esta cifra resultó considerablemente inferior a las expectativas de los economistas consultados por medios como The Wall Street Journal, quienes proyectaban un aumento de 75.000 empleos.

El informe del Departamento de Trabajo del viernes subraya que el ritmo de creación de empleo en el país continúa perdiendo fuerza, lo que constituye una señal clara de que el mercado laboral estadounidense atraviesa un proceso de deterioro. La combinación de la revisión negativa de los datos de junio y el modesto crecimiento registrado en agosto refuerza la percepción de un enfriamiento en la dinámica laboral de Estados Unidos.

La reacción del presidente Donald Trump ante un informe laboral desfavorable del mes anterior fue contundente: decidió destituir a la economista responsable de la elaboración de las cifras y propuso a una persona de su confianza para ocupar el cargo.

Durante una cena con destacados ejecutivos del sector tecnológico, celebrada el jueves por la noche, el mandatario restó importancia a los datos que se darían a conocer al día siguiente. En ese contexto, Trump declaró: “Las cifras reales de las que hablo serán las que se vean dentro de un año, sea cual sea el resultado”.

Las acciones suben y los rendimientos de los bonos bajan, ya que un débil informe de empleos apoya la reducción de tipos.

Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2% en las operaciones previas a la apertura del mercado el viernes, mientras que los futuros del Nasdaq ganaron un 0,6%, impulsados ​​por otro sólido informe de resultados del fabricante de chips Broadcom. Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones cayeron ligeramente.

En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron después de que el gobierno anunciara que los empleadores estadounidenses crearon solo 22.000 empleos el mes pasado, mientras que el mercado laboral seguía enfriándose ante la incertidumbre sobre las políticas económicas del presidente Trump, en particular los aranceles.

La desaceleración del mercado laboral podría reforzar los argumentos para que la Reserva Federal recorte su principal tipo de interés, algo que el presidente de la Fed, Jerome Powell, ya ha señalado como una posibilidad. Un anuncio de un recorte de tipos en la próxima reunión de la Fed, del 16 al 17 de septiembre, podría reducir otros costos de endeudamiento en la economía, incluidas hipotecas, préstamos para automóviles y préstamos comerciales.

Las cifras decepcionantes se produjeron tras la actualización del mes pasado, más débil de lo esperado, junto con otros informes decepcionantes en las semanas intermedias. Los operadores ahora apuestan por una probabilidad del 100 % de que la Fed recorte su tasa de interés principal en su próxima reunión del 17 de septiembre, según datos de CME Group. Dichos recortes pueden impulsar la economía y el mercado laboral, pero la Fed los ha postergado en lo que va de año porque también pueden impulsar la inflación.

Hasta ahora, la Fed se ha preocupado más por la posibilidad de que la inflación empeorara debido a los aranceles del presidente Donald Trump que por el mercado laboral. Sin embargo, las cifras de empleo del viernes fueron tan débiles que podrían incluso llevar a la Fed a considerar un recorte de medio punto porcentual, más profundo de lo habitual, en dos semanas, según Brian Jacobsen, economista jefe de Annex Wealth Management.

“Esta semana ha sido una historia de desaceleración del mercado laboral, y los datos de hoy fueron el punto de exclamación”, según Ellen Zentner, estratega económica principal de Morgan Stanley Wealth Management.

Si bien los datos sobre el mercado laboral son decepcionantes, aún no son tan débiles como para indicar que se avecina una recesión. La esperanza de los inversores es que el mercado laboral se mantenga en un estado de equilibrio, sin ser tan sólido que impida recortes en los tipos de interés, pero tampoco tan débil que desaparezcan los beneficios de las empresas.

En Wall Street, Broadcom subió un 13,8% y contribuyó al alza de las acciones tecnológicas tras reportar mejores beneficios e ingresos para el último trimestre de lo esperado por los analistas. El director ejecutivo, Hock Tan, afirmó que los clientes siguen invirtiendo fuertemente en chips utilizados para tecnología de inteligencia artificial, y la compañía espera que los ingresos derivados de estos aumenten a 5.200 millones de dólares en el trimestre actual.

Tesla subió un 3,1% tras proponer un paquete de compensación que podría alcanzar el billón de dólares para su director ejecutivo, Elon Musk, si la compañía de vehículos eléctricos cumple una serie de objetivos extremadamente ambiciosos durante los próximos 10 años.

Estas ganancias ayudaron a compensar la caída del 16,4% de Lululemon. El fabricante de artículos deportivos y de yoga se desplomó tras no alcanzar las expectativas de ingresos de los analistas en el último trimestre, a pesar de que sus beneficios superaron las previsiones. El director ejecutivo, Calvin McDonald, señaló los decepcionantes resultados de su operación en EE. UU., mientras que sus resultados internacionales experimentaron un impulso positivo. La directora financiera, Meghan Frank, afirmó que Lululemon se enfrenta a “desafíos que afectan a toda la industria, incluyendo aranceles más altos”.

En los mercados bursátiles internacionales, los índices subieron en gran parte de Europa y Asia.

En Tokio, el Nikkei 225 subió un 1% tras los datos que mostraron una aceleración del crecimiento de los ingresos de los trabajadores japoneses en julio.

Los mercados chinos se recuperaron tras tres días de caídas. Los índices subieron un 1,4% en Hong Kong y un 1,2% en Shanghái.

En el mercado de bonos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se desplomó al 4,07% desde el 4,17% del jueves y desde el 4,28% del martes. Este es un movimiento notable para el mercado de bonos.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, que sigue más de cerca las expectativas de las medidas de la Fed, cayó aún más, cayendo al 3,47% desde el 3,59% del jueves. /Infobae