Estados Unidos y Venezuela ya están en guerra,aunque no se haya declarado, según aseguró el viernes el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. El comentario llega después de los ejercicios militares estadounidenses llevados a cabo en aguas venezolanas, unos movimientos que Caracas ha tildado de "agresiones" contra el país caribeño.

En un encuentro con autoridades militares, transmitido por el canal estatal 'Venezolana de Televisión' ('VTV'), Padrino López instó a la comunidad internacional a mantenerse "atenta" ante "esta situación contra Venezuela".

En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado un incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe para luchar contra el "narcotráfico proveniente de Venezuela", desplegando al menos ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear, así como más de 4.500 tropas, en aguas venezolanas.

Maduro: "Es una agresión en toda línea"

El lunes, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que su país ejerce plenamente el legítimo derecho a la defensa ante lo que calificó como una "agresión en toda línea" de Estados Unidos. Y el presidente venezolano no tiene dudas: Trump busca forzar su salida y promover un cambio de régimen más alineado con su Administración en el país.

La Administración estadounidense advirtió esta semana de que podría intensificar su lucha contra los cárteles de la droga después de que el Ejército estadounidense llevara a cabo tres ataques -dos de ellos mortales-contra embarcaciones venezolanas acusadas de transportar cocaína.

Dos semanas antes, Trump dijo que 11 personas habían muerto en un primer ataque contra una embarcaciónque, según dijo, era operada por la banda Tren de Aragua y transportaba drogas desde Venezuela. /EuroNews