La noticia del violento asesinato de Ian Watkins, exlíder de la banda galesa Lostprophets, sacudió este sábado al mundo del rock. El músico de 47 años fue apuñalado más de 30 veces dentro de la cárcel de máxima seguridad de Wakefield, en Inglaterra.

La policía de West Yorkshire acudió al penal luego de recibir un aviso de emergencia por una agresión. “El prisionero fue declarado muerto en el lugar”, detalló un comunicado oficial. Un interno fue detenido como presunto autor del ataque, aunque los motivos del crimen aún no fueron esclarecidos.

Watkins cumplía una condena de 29 años de prisión por delitos sexuales contra menores, tras un caso que conmocionó al Reino Unido en 2013.

En ese momento, el músico admitió 11 cargos, incluyendo la posesión de pornografía infantil y el intento de violación de un bebé. Su caída fue tan estrepitosa como su ascenso: de ídolo del rock alternativo a uno de los presos más repudiados del país.

Durante los años 2000, Lostprophets fue una de las bandas más exitosas del Reino Unido. Con su mezcla de rock alternativo, metal y electrónica, lograron vender más de tres millones de discos en todo el mundo, alcanzando dos Top 10 en las listas británicas y un número uno en Estados Unidos con el tema Last Train Home.

Watkins, carismático y provocador, era considerado una de las figuras más prometedoras del rock galés.

Pero todo cambió en 2012, cuando fue arrestado tras una extensa investigación policial. Los detalles del caso fueron descritos por los jueces como “extremadamente perturbadores”. Su condena significó no solo el final de su libertad, sino también la disolución inmediata de Lostprophets, cuyos integrantes manifestaron “repulsión” por lo ocurrido.

Luego del escándalo, los exmiembros del grupo formaron una nueva banda, No Devotion, junto al cantante Geoff Rickly, del grupo estadounidense Thursday. Desde entonces, la figura de Watkins se convirtió en símbolo de una de las caídas más oscuras de la historia del rock británico.