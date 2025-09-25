Los vehículos eléctricos de batería (BEV) continúan ganando terreno en el mercado automotor de la Unión Europea, a pesar del freno generalizado en las ventas de autos nuevos. La categoría más popular sigue siendo la de los modelos híbridos, según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

En los primeros ocho meses de 2025, las matriculaciones de autos nuevos en la UE cayeron levemente un 0,1% respecto al mismo período del año anterior, aunque en agosto se registró un repunte del 5,3%. En contraste, las ventas de vehículos eléctricos crecieron un 24,8% interanual entre enero y agosto.

“La cuota de mercado de los autos eléctricos de batería se ubicó en el 15,8% hasta agosto de 2025, aún por debajo del ritmo necesario para cumplir con los objetivos de transición energética. Los híbridos siguen liderando las preferencias de los compradores europeos”, señaló la ACEA en un comunicado.

Los híbridos eléctricos aumentaron sus ventas un 16,4% en lo que va del año, consolidándose como la motorización más popular. Al mismo tiempo, los autos nuevos a gasolina y diésel sufrieron caídas significativas: un 19,7% y un 25,7%, respectivamente.

Ventas por países

Entre las cuatro principales economías de la UE, Alemania lideró el avance de los autos eléctricos con un incremento del 39,2% entre enero y agosto. Le siguieron Italia (+28,9%) y España, donde el segmento prácticamente duplicó sus ventas. Francia fue la excepción, con una caída del 2% en lo que va del año, aunque en agosto las ventas crecieron un notable 29,3%.

¿Qué marcas lideran el mercado?

Volkswagen mantuvo su liderazgo en el mercado europeo con una participación del 27,5% entre enero y agosto de 2025, gracias a un crecimiento del 4,1% en sus ventas. Dentro del grupo, Škoda (+10%) y Cupra (+39,1%) fueron las marcas con mejor desempeño, mientras que Audi, Porsche y SEAT registraron bajas.

El Grupo Renault también mostró una buena performance, con un aumento del 5,8% en las ventas totales, impulsadas por sus marcas Renault, Dacia y Alpine.

En cambio, Toyota y Stellantis —que juntas representan casi el 25% del mercado— vieron retroceder sus ventas en este período. Por el contrario, BMW y Mercedes-Benz lograron mejoras interanuales.

Tesla continúa con su tendencia descendente en Europa: sus ventas cayeron más del 42% y su participación de mercado se redujo al 1,2%, frente al 2,1% del año anterior.

El avance de China

Los fabricantes chinos siguen ganando espacio en el mercado europeo. BYD lideró con un aumento de ventas del 244%, mientras que SEIC Motors creció un 33,1%. Su consolidación plantea nuevos desafíos para los productores tradicionales del bloque.