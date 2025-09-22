Se espera que los funcionarios federales de salud adviertan a las mujeres embarazadas sobre el uso de acetaminofén (paracetamol), el ingrediente activo del Tylenol (nombre comercial más común en EE. UU.), al inicio del embarazo, a menos que estén tratando la fiebre, según el informe.

La medida sigue a investigaciones, incluida una revisión de agosto realizada por Mount Sinai y Harvard, que sugiere un posible vínculo entre el uso del medicamento y un mayor riesgo de autismo en niños, señaló el informe.

Al mismo tiempo, la administración planea destacar el leucovorín, un derivado del folato típicamente utilizado para tratar la deficiencia de vitamina B9, como una posible terapia para el autismo, según The Washington Post.

Los primeros ensayos clínicos han mostrado lo que algunos investigadores describen como mejoras notables en las habilidades de comunicación entre niños autistas a quienes se les administró el medicamento, indicó el informe.

El presidente Donald Trump adelantó el anuncio el domingo, calificándolo como "uno de los anuncios más importantes médicamente en la historia de nuestro país".

También se espera que los Institutos Nacionales de Salud anuncien una nueva iniciativa de datos sobre autismo que financiará a 13 equipos de investigación, agregó el informe.