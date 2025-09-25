El rey de España, Felipe VI, hizo un llamamiento contundente para detener "ya la masacre" en Gaza durante su intervención en la ONU el miércoles. Su discurso se produjo nueve años después de su última intervención en la Asamblea de Naciones Unidas, en 2016, y esta vez la Casa Real guardó con reserva el texto final.

"Exigimos que detengan ya esta masacre. No más muertes para este pueblo que ha sufrido tanto. Condenamos la masacre de Hamás y reconocemos el derecho de Israel a defenderse. Exigimos un alto el fuego con garantías", dijo el jefe de Estado.

"Pero, con la misma firmeza, demandamos que el Gobierno de Israel aplique sin reservas el derecho internacional humanitario en toda Gaza y Cisjordania. Exigimos que la ayuda humanitaria llegue sin dilaciones, un alto el fuego con garantías y la liberación inmediata de todos los rehenes que aún retiene Hamás con tanta crueldad", añadió.

"No podemos guardar silencio"

El rey aseguró que "no podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado, ante la devastación, los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio; ante tantas muertes entre la población civil; o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas". "Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional", afirmó.

Las palabras del rey no incluyeron el término 'genocidio', a pesar de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, así como numerosos otros líderes mundiales y europeos, lo han empleado. No obstante, desde la oposición del Partido Popular han rechazado el uso del término.

"Somos partidarios de los derechos humanos. En estos tiempos confusos es cuando más fieles debemos ser a esos derechos. Apoyamos con convicción plena la aplicación del pacto mundial sobre migración y del de refugiados", añadió. /EuroNews