El mayor incendio en Francia desde 1949 arrasa más de 16.000 hectáreas

Más de 16.000 hectáreas de pinares y vegetación han sido devastadas por un incendio forestal en el sur de Francia, cerca de la frontera con España; una superficie que es superior a la de la ciudad de París, según ha informado el coronel Christophe Magny, jefe de los Bomberos del departamento afectado.

La autopista A9, que conecta ambos países a través de La Jonquera, fue cerrada en un tramo entre Narbona y Perpiñán, aunque ya ha sido reabierta con restricciones de velocidad. No obstante, las autoridades instan a evitar desplazamientos innecesarios en la zona.

A pesar de que la noche trajo temperaturas más frescas que ralentizaron el avance de las llamas, el fuego sigue siendo el más devastador en el país desde 1949, según confirmó el jueves la ministra de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, en declaraciones a 'Franceinfo'.

De acuerdo con la Base de Datos de Incendios Forestales en Francia (BDIFF), este es también el mayor incendio registrado en el país en los últimos 20 años. Esta base, administrada por el Gobierno francés, compila información sobre todos los incendios en Francia desde 2006, y los ocurridos en la cuenca mediterránea desde 1973.

Las condiciones meteorológicas han comenzado a cambiar: la tramontana, un viento seco y cálido que favorece la propagación del fuego, ha sido reemplazada por un viento marino más húmedo, menos propicio para el avance de las llamas. "Este nuevo flujo de aire será menos favorable para la expansión del fuego", explicó el miércoles el meteorólogo François Gourand, de Météo-France, a la agencia AFP.

El incendio ya ha causado al menos una víctima mortal: una mujer de 65 años que se negó a evacuar su vivienda en Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Además, se han contabilizado 13 heridos, entre ellos dos civiles hospitalizados, uno de ellos con quemaduras graves, y 11 bomberos, incluyendo un herido con traumatismo craneoencefálico, según informó el ministro del Interior, Bruno Retailleau, durante su visita a la zona afectada.

Las autoridades también han reportado tres personas desaparecidas, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando incansablemente para contener el fuego y localizar a los afectados.

El incendio arrasa viñedos en Aude y deja a la región en estado crítico

Más de 2.100 bomberos y varios aviones hidrantes han estado combatiendo el incendio que se declaró el pasado martes por la tarde en la localidad de Ribaute, en el departamento de Aude, una zona rural y densamente boscosa del sur de Francia, conocida por sus viñedos y su actividad agrícola.

El primer ministro, François Bayrou, calificó el desastre como una "catástrofe de una magnitud sin precedentes". Bayrou se trasladó el miércoles por la tarde hasta Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, donde se ha instalado el centro de operaciones de los Bomberos, para reunirse con los equipos de emergencia y los vecinos afectados. "He venido a expresar la solidaridad nacional", declaró el jefe del Gobierno.

Bayrou también subrayó que los dos pilares económicos de la región, el turismo y la viticultura, se han visto gravemente afectados por el incendio. Mientras tanto, se ha abierto una investigación oficial para determinar el origen del fuego, según confirmó el propio Bayrou.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente informó que el departamento de Aude enfrenta una situación de sequía severa, con restricciones en el uso del agua vigentes este mes. En un comunicado, el Ministerio señaló que la prolongada escasez de lluvias ha impactado directamente en la propagación del incendio: "La vegetación extremadamente seca ha facilitado la rápida expansión de las llamas".