Francia se sumó al Reino Unido y otros países y reconoció al Estado Palestino

Francia y otros cinco países europeos reconocieron este lunes al Estado palestino en vísperas del inicio de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en un importante giro diplomático que provocó la reacción de Israel.

Además del gobierno francés, lo hicieron Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra y San Marino.

El anuncio francés fue hecho por el presidente Emmanuel Macron, en la apertura de una “conferencia internacional por la solución de los dos Estados (Israel y Palestina)” que se celebra en la ONU. En el momento en que Macron declaró el reconocimiento, la sala prorrumpió en aplausos.

El reconocimiento del Estado de Palestina por parte de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal el domingo, aumentó la presión sobre Israel en momentos que intensifica su guerra en Gaza, donde ya murieron decenas de miles de personas en un territorio devastado.

Este reconocimiento por parte de algunos de los tradicionales aliados occidentales de Israel supone un cambio diplomático histórico, condenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y criticado por Estados Unidos.

“Este reconocimiento es para afirmar que el pueblo palestino es un pueblo que nunca dice adiós a nada, como Mahmud Darwish (en alusión al poeta palestino), un pueblo con unas sólidas raíces históricas y con dignidad”, dijo Macron.

Además, afirmó: “Este reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no quita nada a los derechos del pueblo de Israel, que Francia apoyó desde el día uno”.

El paso dado por Francia es muy importante por varias razones: Francia tiene la mayor comunidad judía de Europa, ha sido uno de los más fieles aliados de Israel históricamente y cuenta con asiento permanente (y por consiguiente derecho de veto) en el Consejo de Seguridad de la ONU, además de ser una de las principales economías del planeta.

La fuerte respuesta de Israel

Tras el anuncio, el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, calificó como “teatro” la conferencia internacional por la solución de los dos Estados (Israel y Palestina) y aseguró que “no cambiará las vidas de palestinos sobre el terreno”.

“Veremos un espectáculo cuando el presidente (Emmanuel) Macron y sus amigos se reúnan. Sabemos que esta conferencia surge de intereses nacionales, no es diplomacia (...) Es una victoria vacía, un discurso vacío, en lugar de condenar realmente el terrorismo”, dijo Danon.

A su vez, la Autoridad Palestina celebró que Francia reconociera formalmente el Estado de Palestina y afirmó que se trata de una decisión “histórica y valiente”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina expresó que “acoge con satisfacción el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de la república amiga de Francia”.

La cancillería de la Autoridad Palestina, que ejerce una administración limitada de Cisjordania ocupada, afirmó que se trata de “una decisión histórica y valiente que es coherente con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU y apoya los esfuerzos en curso para lograr la paz y aplicar la solución de dos Estados”.

Qué significa el reconocimiento de Palestina como Estado

El reconocimiento de Palestina como Estado es el resultado de un proceso de varios meses que hace unos días ya permitió aprobar por amplia mayoría en la Asamblea General un texto que apoya la creación de un futuro Estado palestino pero excluyendo explícitamente al movimiento islamista Hamás, una condición exigida por numerosos países occidentales.

Los palestinos “quieren una nación, quieren un Estado y no debemos empujarlos hacia Hamás. Si no les ofrecemos una perspectiva política y el reconocimiento (...), quedarán atrapados con Hamás como única solución”, dijo el domingo para justificar su decisión el presidente francés Emmanuel Macron, en declaraciones a la cadena estadounidense CBS.

“Si queremos aislar a Hamás, el proceso de reconocimiento y el plan de paz que lo acompaña son una condición previa”, agregó.

En la previa de la Asamblea de la ONU, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal formalizaron el reconocimiento

El domingo, horas antes del inicio de la reunión en la ONU, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal formalizaron el reconocimiento.

De su lado, Alemania, reafirmó su posición de que el reconocimiento de un Estado palestino solo debería ocurrir al final de un proceso de negociación para una solución de dos Estados.

“Una solución negociada de dos Estados es el camino que puede permitir a los israelíes y los palestinos vivir en paz, seguridad y dignidad”, dijo este lunes su ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephu.

Al menos 145 de los 193 países miembros de la ONU reconocen el Estado palestino, según un recuento de AFP. Sin embargo, los palestinos mantienen de momento su estatus de observador en Naciones Unidas, cuya aspiración a ser un miembro pleno ha sido bloqueada por Estados Unidos.

Se espera que otros países formalicen el lunes el reconocimiento, según indicó la presidencia francesa, entre ellos:

Andorra

Bélgica

Luxemburgo

Malta

San Marino

En la Franja de Gaza, el ejército israelí sigue intensificando su ofensiva, iniciada tras el ataque de Hamás de octubre de 2023, y pese a la presión sobre Israel para que detenga la guerra en el territorio palestino, devastado por dos años de conflicto.

“Paz justa y duradera”

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, que el lunes participará en la cumbre por videoconferencia porque le denegaron una visa para Estados Unidos, aseguró que el reconocimiento es “un paso importante y necesario hacia la realización de una paz justa y duradera”.

Algunos diplomáticos, no obstante, temen represalias israelíes.

Netanyahu reiteró el domingo que no habrá un Estado palestino y amenazó con extender la colonización en Cisjordania, mientras dos ministros israelíes de ultraderecha, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, pidieron la anexión de este territorio palestino ocupado.

“No deberíamos sentirnos intimidados por el riesgo de represalias” de Israel, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la AFP.

En este contexto, el discurso de Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU, previsto el viernes, es muy esperado, así como el del presidente Donald Trump, el martes.

Estados Unidos, el principal aliado de Israel, se opuso al proceso de reconocimiento. El Departamento de Estado estadounidense criticó el domingo los “gestos teatrales” de algunos de sus aliados clave y aseguró que su foco radica en “la diplomacia seria”.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí causó la muerte de 1219 personas, en su mayoría civiles, según datos oficiales.

Según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, las represalias israelíes en la Franja de Gaza, donde Hamás tomó el poder en 2007, se han cobrado la vida de 65.062 palestinos, en su mayoría civiles.