El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondini, informó este miércoles que la “trágica situación” que atraviesa Río de Janeiro tras el mega operativo contra el Comando Vermelho no afectó a ciudadanos argentinos y detalló las recomendaciones vigentes para quienes viajan a esa ciudad. Según el diplomático, el conflicto responde a una disputa territorial entre el Comando Vermelho y el Tercer Comando Puro (TCP) en varias favelas de la zona norte, donde se produjeron enfrentamientos por el control de las áreas.

Raimondini afirmó: “Lentamente, la ciudad está volviendo a la normalidad, después de los enfrentamientos de ayer y la gran cantidad de personas fallecidas” y añadió: “Esta situación tan trágica no ha afectado a ningún ciudadano argentino”. Hasta el momento, se reportaron al menos 120 muertos y más de 80 detenidos en los operativos realizados en los complejos del Alemão y Penha.

El embajador explicó que los choques entre fuerzas de seguridad y el grupo narcoterrorista se concentraron en sectores puntuales, alejados de los centros turísticos y del casco histórico, por lo que la afectación fue sobre todo de carácter logístico. “Bloqueos en diversas arterias por los problemas de la logística del transporte que se vio interrumpida, cierre preventivo de comercios, pero en la zona donde suele haber compatriotas en Río de Janeiro no hubo incidentes ni ninguna situación que lamentar”, sostuvo Raimondini.

En cuanto a las recomendaciones, el diplomático recordó que “la situación de la ciudad siempre es compleja del punto de vista de la seguridad” y que los argentinos que viajan deben mantener los recaudos habituales. Consideró además que el episodio fue “muy puntual que está concluyendo y sus efectos están terminando”, por lo que no prevé la emisión de alertas adicionales más allá de las medidas de precaución habituales para viajar a Río de Janeiro.