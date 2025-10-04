Hamas acepta discutir el plan de Trump de liberar rehenes israelíes

"En este contexto, el movimiento afirma su disposición a entablar inmediatamente negociaciones a través de los mediadores para discutir los detalles de este acuerdo", señaló Hamás en un comunicado difundido en Telegram.

El grupo también dijo que aceptaría entregar la administración de Gaza a un organismo independiente de tecnócratas palestinos, "basado en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico".

"Otras cuestiones mencionadas en la propuesta del presidente Trump sobre el futuro de la Franja de Gaza y los derechos legítimos del pueblo palestino están relacionadas con una posición nacional unificada y con las leyes y resoluciones internacionales pertinentes", añadió Hamás, que afirmó que todo será abordado "a través de un marco nacional palestino integral, en el que Hamás participará y contribuirá de forma responsable".

La respuesta de Hamás se produce después de que este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Hamás debe aceptar un acuerdo de paz propuesto para Gaza antes del domingo por la noche, amenazando con una respuesta militar aún mayor tras casi dos años de guerra en el territorio palestino. Trump parece dispuesto a cumplir sus promesas de poner fin a la guerra y devolver a decenas de rehenes antes del segundo aniversario del ataque del martes.

Su plan de paz de 20 puntos ha sido aceptado por Israel y acogido con satisfacción internacionalmente, pero los mediadores clave, Egipto y Catar, y al menos un funcionario de Hamás, han dicho que algunos elementos necesitan más negociación, sin dar más detalles. "Debe alcanzarse un acuerdo con Hamás antes del domingo a las seis de la tarde, hora de Washington D.C.", escribió Trump en un mensaje en las redes sociales.

"¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un INFIERNO como nunca se ha visto antes contra Hamás. HABRÁ PAZ EN ORIENTE MEDIO DE UNA FORMA U OTRA", exclamaba Trump en su cuenta.

Según el plan, que Trump dio a conocer a principios de esta semana junto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Hamás liberaría inmediatamente a los 48 rehenes restantes, de los que se cree que una veintena siguen vivos. El grupo militante también abandonaría el poder en Gaza y entregaría sus armas.

A cambio, Israel detendría su ofensiva y se retiraría de gran parte del territorio, liberaría a cientos de presos palestinos y permitiría la entrada de ayuda humanitaria y la eventual reconstrucción. Los planes para reubicar a la población de Gaza en otros países se archivarían. El territorio de unos dos millones de palestinos quedaría bajo gobernanza internacional, supervisada por el propio Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair.

El plan no prevé la reunificación con Cisjordania, ocupada por Israel, en un futuro Estado palestino. Un funcionario de Hamás declaró a principios de esta semana que algunos elementos del plan son inaceptables y deben modificarse, sin dar más detalles. Los palestinos anhelan el fin de la guerra, pero muchos consideran que esta propuesta y otras anteriores de Estados Unidos favorecen en gran medida a Israel.

Estados Unidos e Israel intentan presionar a Hamás

Israel ha intentado aumentar la presión sobre Hamás desde que puso fin unilateralmente a un alto el fuego anterior en marzo. Lleva más de dos meses aislando el territorio de alimentos, medicinas y otros bienes, y ha tomado, arrasado y despoblado en gran medida amplias zonas del territorio costero.

Los expertos determinaron que la ciudad de Gaza había caído en la hambruna poco antes de que Israel lanzara una gran ofensiva para ocuparla. Se calcula que unas 400.000 personas han huido de la ciudad en las últimas semanas, pero cientos de miles más se han quedado atrás.

Olga Cherevko, portavoz de la oficina humanitaria de la ONU, dijo que vio a varias familias desplazadas alojadas en el aparcamiento del hospital Shifa durante una visita el jueves. "No pueden trasladarse al sur porque no pueden permitírselo", explicó Cherevko. "Una de las familias tenía tres hijos y la mujer estaba embarazada del cuarto. Y había muchos otros casos vulnerables allí, incluidos ancianos y personas con discapacidades".

Trump escribió que la mayoría de los combatientes de Hamás están "rodeados y MILITARMENTE TRAMPADOS, sólo esperando a que yo dé la orden de 'GO' para que sus vidas se extingan rápidamente. En cuanto al resto, sabemos dónde y quiénes sois, y seréis perseguidos y asesinados".

La mayoría de los altos dirigentes de Hamás en Gaza y miles de sus combatientes ya han muerto, pero sigue teniendo influencia en zonas no controladas por el Ejército israelí y lanza ataques esporádicos que han matado y herido a soldados israelíes.

Hamás se ha mantenido firme en su postura de que sólo liberará a los rehenes restantes, su única moneda de cambio, a cambio de un alto el fuego duradero y una retirada militar israelí completa. Netanyahu ha rechazado estas condiciones, afirmando que Hamás debe rendirse y desarmarse.