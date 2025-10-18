Hamas devolvió otro cuerpo de un rehén israelí y escala la tensión por el incumplimiento del acuerdo

En un viernes marcado por la desconfianza y las negociaciones frágiles, Hamas entregó el cuerpo de otro rehén israelí a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja en el sur de Gaza.

La operación se realizó en Khan Younis y fue confirmada poco después por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que informaron que el cuerpo sería trasladado a territorio israelí para su identificación oficial.

De acuerdo con fuentes militares, una ceremonia encabezada por un rabino castrense acompañará la recepción del cuerpo en suelo israelí antes de que los restos sean trasladados al Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv.

Este es el noveno cadáver recuperado de los 28 que permanecían en manos de Hamas desde el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando la organización irrumpió en territorio israelí y desató la ofensiva que aún mantiene en vilo a la región.

El intercambio se produce en medio de crecientes tensiones por el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego.

Israel acusó al grupo palestino de incumplir los plazos para la entrega de los cuerpos, mientras que Hamas asegura que los retrasos obedecen a obstáculos técnicos, como la falta de maquinaria pesada necesaria para recuperar cadáveres atrapados entre los escombros de zonas devastadas por los bombardeos.

En una declaración difundida este viernes, el ala militar de Hamas confirmó la recuperación de un nuevo cuerpo y reiteró su compromiso con el pacto vigente, que prevé la devolución de todos los restos y la implementación de un plan de reconstrucción en Gaza.

El acuerdo forma parte de un programa de veinte puntos impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el respaldo de Egipto, Qatar y Turquía, y busca sentar las bases para el fin del conflicto.

A pesar de que en las últimas semanas la violencia se redujo y fueron liberados los 20 rehenes que seguían con vida, persisten los desacuerdos entre ambas partes sobre la reapertura de los pasos fronterizos.

Israel indicó que se están haciendo preparativos para habilitar nuevamente el cruce de Rafah hacia Egipto, aunque sin precisar una fecha, y atribuyó la demora a “incumplimientos” por parte de Hamas.

El grupo, por su parte, instó a los mediadores internacionales a redoblar los esfuerzos para garantizar el cumplimiento del alto el fuego.

En un comunicado, pidió acelerar la entrada de ayuda humanitaria —que considera “insuficiente para cubrir las necesidades básicas”— y la creación inmediata del Comité de Apoyo Comunitario, una entidad de tecnócratas independientes que administraría Gaza tras la retirada israelí. /TN