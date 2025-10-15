Otros cuatro cuerpos de supuestos rehenes, entregados por el grupo terrorista palestino Hamás a la Cruz Roja dentro de la Franja de Gaza, fueron recibidos este martes (14.10.2025) por Israel, confirmaron las fuerzas armadas del país.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó posteriormente la recepción de los cadáveres, que fueron trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense del Ministerio de Salud.

El gobierno israelí aseguró que "todas las familias de los secuestrados" fueron informadas y son acompañadas "en este difícil momento".

Trump advierte que Estados Unidos desarmará a Hamás si el grupo se niega a hacerlo

"Si ellos no se desarman, los desarmaremos nosotros. Y eso sucederá rápidamente, y quizás violentamente", afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un día después de haber visitado Medio Oriente para sellar el alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

El líder de la Casa Blanca dijo que había hablado con el grupo islamista y que ellos dijeron: "sí, señor, vamos a desarmarnos", señaló al explicar que transmitió el mensaje al grupo.

El mandatario no dio más detalles sobre cómo pretende llevar a cabo el desarme de Hamás, a quienes da un plazo "razonable" para entregar las armas, sin precisar un período de tiempo concreto. /DW