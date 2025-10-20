Las Brigadas Al-Qassam, el brazo militar de Hamás, informó que halló el cuerpo de un rehén israelí durante las actuales operaciones de búsqueda en la Franja de Gaza y añadió que lo entregará “cuando lo permitan las condiciones en el terreno”. En un comunicado de prensa, Al-Qassam reveló que sus miembros descubrieron el cadáver “durante esfuerzos de búsqueda continuos en diversas áreas de la Franja de Gaza” y añadió que la entrega tendrá lugar una vez que lo permita la situación de seguridad.

El grupo indicó que las actuales condiciones en el terreno, incluyendo la presencia de fuerzas israelíes y los intercambios esporádicos de fuego en algunas zonas, complicaron los esfuerzos para recuperar y transferir el cuerpo a salvo. Al-Qassam advirtió que cualquier nueva escalada israelí “obstaculizará las operaciones de búsqueda, excavación y recuperación actuales, y retrasará la recuperación de los cadáveres de sus soldados por parte de la ocupación”. El anuncio fue formulado en medio de la intensificación de las tensiones entre Hamás e Israel por la implementación de un acuerdo de cese al fuego que entró en vigor el 10 de octubre.

Por otra parte, Hamás rechazó una declaración del Departamento de Estado estadounidense de que el grupo militante palestino lanzaría un ataque contra civiles palestinos. El referido departamento explicó en las últimas horas que había recibido “informes creíbles” que sugieren que Hamás está planeando un ataque inminente contra civiles palestinos.

Estados Unidos alertó a las naciones garantes del acuerdo de paz de Gaza sobre los informes acerca del plan de Hamás, sostuvo el departamento, mientras que en una declaración emitida el domingo, Hamás señaló que tales acusaciones eran infundadas. “Hamás rechaza estas acusaciones en la declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos y niega categóricamente las afirmaciones de un ‘ataque inminente’ o una ‘violación del acuerdo de alto el fuego’”.

Tal ataque por parte de Hamás socavaría los recientes esfuerzos de mediación y el progreso realizado hacia la paz, y “si Hamás procediera con este ataque, se tomarían medidas para proteger al pueblo de Gaza y preservar la integridad del alto el fuego”. subrayó el Departamento de Estado de Estados Unidos, según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.

El alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre; su primera fase incluye el intercambio de prisioneros y detenidos, la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y una retirada parcial de las fuerzas israelíes. En una declaración a primeras horas del sábado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que habían recibido de Hamás el cuerpo del décimo rehén israelí muerto retenido en Gaza, aparte de los 20 rehenes vivos restantes.

El sábado por la noche, las FDI informaron que habían recibido los cuerpos de otros dos rehenes israelíes muertos. Antes, Hamás comentó que el cierre continuado por parte de Israel del cruce Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza “retrasó las operaciones de recuperación y la entrega de cuerpos de rehenes israelíes”.

La decisión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de mantener el cruce cerrado hasta nuevo aviso “constituye una violación flagrante del acuerdo de cese del fuego y un repudio a los compromisos que asumió ante los mediadores y los garantes”, expuso Hamás en un mensaje a la prensa.