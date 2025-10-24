El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonar

o, sugirió este jueves (23.10.2025) que Estados Unidos bombardee embarcaciones en Río de Janeiro para combatir el narcotráfico, como lo ha hecho en el Caribe y en el Pacífico.

El gobierno de Donald Trump desplegó una flota de destructores, un submarino y barcos de guerra en aguas del Caribe con el argumento de impedir la llegada de estupefacientes por vía marítima a su país.

Desde el 2 de septiembre ha realizado una serie de ataques contra lo que presenta como lanchas "narcoterroristas". Las fuerzas militares estadounidenses reivindicaron hasta ahora nueve ataques de este tipo en las últimas semanas, con un saldo de 37 muertos.

"¡Qué envidia! He oído que hay barcos como este de aquí en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, inundando Brasil de droga. ¿No les gustaría pasar unos meses aquí ayudándonos a combatir a estas organizaciones terroristas?", escribió en X Flávio Bolsonaro.

Su mensaje respondía a una publicación del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, con un video del momento en que una lancha en el Pacífico, frente a las costas de Colombia, es alcanzada por un misil lanzado por la Armada estadounidense y queda en llamas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, han denunciado las operaciones estadounidenses como ejecuciones extrajudiciales e intentos de desestabilizar la región.