Durante el Homenaje de Estado celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia con motivo del primer aniversario de la DANA, numerosos familiares de las víctimas increparon a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana. Varios asistentes se levantaron y exhibieron fotografías de sus allegados y camisetas con lemas como «Eran morts evitables», «No ha muerto, lo han asesinado» y «20:11 Ni olvido ni perdón», al tiempo que reclamaban la dimisión del jefe del Consell. Desde la multitud se profirieron insultos y consignas dirigidas a Mazón, entre ellas «Asesino», «Cobarde», «Malparit», «Rata» y «Vete a la jueza».

Previamente al homenaje de Estado, los reyes Felipe VI y Letizia mantuvieron un encuentro con familiares de las víctimas, acompañados por el presidente del Gobierno; sin embargo, Carlos Mazón no estuvo presente en ese acto por expreso deseo de los familiares.

El silencio de los asistentes se rompió cuando ambas columnas se encontraron en Benetússer: comenzaron a escucharse gritos de «Mazón, dimisión», «No son muertos, son asesinados» y «Ni olvido ni perdón», mientras se interpretaba la pieza La Processó de la Memòria con tambores y dulzainas. En paralelo, se levantó un castillo humano al son de la Muixeranga, en una escena cargada de dolor y reivindicación.