Hasta este martes a las 7:00 GMT, los incendios forestales en España habían arrasado 373.000 hectáreas en lo que va de 2025, 30.000 más que la jornada anterior, y la cifra sigue en aumento, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), que utiliza datos de Copernicus.

Aunque los datos oficiales de España solamente señalan al menos 250.000 hectáreas quemadas, la mitad de ellas solo en la última semana. Según los incendios iniciados después del 10 de agosto y activos esta semana, hay 62.000 hectáreas quemadas en Orense (noroeste de España), 31.500 en Molezuelas de la Carballeda (Zamora, centro-noroeste) y 11.000 en Jarilla (Cáceres), al oeste.

No obstante, siguiendo la información del sistema europeo, 2025 es el peor año para España en términos de superficie consumida por las llamas, superando a 2022, con 306.000 hectáreas calcinadas, desde que se recogen los datos de EFFIS, en 2006.

La mayoría de esta superficie ha ardido en los grandes incendios que afectan desde hace más de una semana a las provincias castellanoleonesas de Zamora y León, a la gallega de Orense y a la provincia extremeña de Cáceres.

Miles de personas de decenas de pueblos han sido evacuadas; hay decenas de carreteras cortadas y el tráfico ferroviario entre Madrid y Galicia está interrumpido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este martes las zonas afectadas en Zamora y Cáceres.

Aunque la extinción de estos incendios no es inminente, el fin el lunes de la ola de calor que asoló España durante 16 días mejora las posibilidades de lograrlo.

Se trata de una "reducción de entre 10 y 12 grados de las temperaturas máximas", a lo que hay que añadir también el aumento en los índices de humedad, explicó en la televisión pública TVE Nicanor Sen, delegado del Gobierno (subdelegado) en Castilla y León.

Eso "está facilitando y mejorando las condiciones climatológicas" para "poder hacernos con el control de esos incendios", añadió.

Portugal ostenta el récord europeo desde que se iniciaron los registros en 2006, con 563.000 hectáreas quemadas en 2017, en incendios que causaron 119 muertos.

Marruecos, con temperaturas que superan los 49 ºC

España no es el único país con este tipo de clima. Marruecos experimenta desde hace dos semanas una intensa ola de calor que afecta principalmente el centro, algunas zonas costeras y el sur.

"La estación meteorológica de El Aaiún superó su récord absoluto y mensual de temperatura máxima el 9 de agosto de 2025, con 49,2 ºC, frente al anterior récord de 47 ºC registrado en agosto de 2016", indicó un informe de la Dirección General de Meteorología (DGM).

Este fenómeno se debe al chergui, un viento caliente y seco proveniente del Sáhara, que fue reforzado por condiciones meteorológicas particulares (anticiclón y depresión desértica) y, especialmente, por un cielo despejado que amplificó el calentamiento durante el día.

El domingo, las temperaturas eran de 3 a 13 ºC superiores a las normales de temporada, y 19 ciudades marroquíes registraron más de 40 ºC, según la institución marroquí.

La DGM anunció en junio que 2024 fue el año más cálido jamás registrado en Marruecos, con 1,49 ºC por encima del promedio del periodo 1991-2020, en un contexto de calentamiento climático mundial.

El año 2023 había sido el más caluroso registrado en Marruecos desde que hay datos, con una temperatura 1,77 ºC por encima de la media climatológica del periodo 1981-2010, según un informe de la Dirección General de Meteorología.