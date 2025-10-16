Tras la advertencia de Hamás de que ya entregó todos los cuerpos de rehenes que pudo localizar, Israel amenazó este miércoles con reanudar los combates en Gaza si el grupo islámico no respeta el acuerdo de cese del fuego.

“Si Hamás rechaza respetar el acuerdo, Israel, en coordinación con Estados Unidos, reanudará los combates y actuará para una derrota total de Hamás”, señaló un comunicado del ministro de Defensa, Israel Katz, citado por AFP.

Katz reaccionó así al anuncio del grupo islamista palestino, que dijo haber entregado todos los restos de los rehenes en Gaza a los que pudo acceder, lo que según el ministro israelí es una violación del acuerdo que estipula que “Hamás debe entregar todos los rehenes muertos que tengan”.

La posición israelí se conoció después de que el Ejército confirmó la entrega de los restos de otros dos rehenes en Gaza.

Poco después, funcionarios del Gobierno de Estados Unidos aseguraron que no consideran que Hamás haya incumplido el acuerdo. En lugar de sancionar al grupo, la Administración Trump trabaja activamente con mediadores internacionales para proporcionar apoyo logístico e inteligencia que permita localizar los cuerpos que permanecen desaparecidos, muchos de ellos posiblemente enterrados entre los escombros de la guerra que devastó Gaza durante los últimos dos años, de acuerdo con dos funcionarios que no pueden ser citados.

Las fuentes explicaron que cuentan con garantías de Hamás, transmitidas a través de intermediarios externos, de que el grupo hará todo lo posible para localizar y devolver los restos de los exrehenes, cumpliendo así con sus compromisos internacionales.

Hamás liberó el lunes a 20 rehenes vivos, en cumplimiento del acuerdo de cese del fuego con Israel mediado por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía.

Con los dos de hoy, entregó los cuerpos de nueve rehenes fallecidos. Otro cadáver enviado a Israel el martes no fue reconocido como perteneciente a un cautivo. De esa manera, quedarían 19 secuestrados fallecidos en Gaza.

Hamás afirmó que ya entregó “todos los cuerpos” que pudo localizar

Este miércoles las brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamás, informaron que ya entregaron “todos los cuerpos que puede alcanzar” de rehenes muertos en Gaza.

Según afirmó, se “requieren esfuerzos y equipos especiales” para que los demás cuerpos sean “buscados y recuperados”.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para cerrar este expediente”, añadió el brazo armado del grupo islamista en un comunicado.

La nota indicó que ha “cumplido con lo acordado” al liberar a todos los rehenes vivos que quedaban en la Franja y a los fallecidos que tenía localizados.