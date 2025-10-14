Israel confirmó la identidad y la causa de muerte de cuatro rehenes asesinados y entregados por Hamás

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la identidad y la causa de muerte de cuatro rehenes asesinados por el grupo terrorista Hamas, cuyos cuerpos fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el marco del acuerdo de alto el fuego vigente en la Franja de Gaza.

Los restos de Guy Iloz, Bipin Joshi y otros dos secuestrados, cuyos nombres permanecen reservados por solicitud de sus familias, fueron trasladados por equipos humanitarios desde Gaza a territorio israelí, donde se procedió a su identificación en el Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, en Tel Aviv.

Según el comunicado de las FDI, Guy Iloz resultó herido al huir del festival Nova, en las proximidades de Reím, el 7 de octubre de 2023, y fue capturado con vida cerca de Tel Gama por miembros de Hamas. El ejército precisó que Iloz “falleció a causa de sus heridas tras no recibir tratamiento médico adecuado durante su cautiverio, bajo el mando de Hamas, a los 26 años de edad”. Las autoridades informaron que el proceso forense continúa “a la espera de conclusiones finales sobre las circunstancias de su muerte”.

El comunicado también detalló que Bipin Joshi, ciudadano nepalí de 23 años y estudiante de agricultura, fue secuestrado de un refugio en el kibutz Alumim por la organización terrorista. Las FDI sostienen que fue asesinado en cautiverio durante los primeros meses del conflicto, aunque su fallecimiento fue confirmado recientemente tras la identificación de los restos entregados.

Ceremonia y repatriación

Las fuerzas israelíes informaron que el CICR entregó los cuerpos en dos fases, que luego fueron recibidos por las autoridades locales y escoltados por la Policía israelí hasta el instituto forense. Los ataúdes, envueltos en banderas nacionales, fueron recibidos por un rabino militar, quien ofició una breve ceremonia religiosa durante la cual se leyó un capítulo del Libro de los Salmos.

Versión de Hamas y respuesta del Gobierno israelí

En paralelo, el brazo armado de Hamas, las Brigadas Ezeldín al Qassam, aseguró que los cuerpos entregados pertenecían a Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Pérez, este último comandante de las FDI fallecido el 7 de octubre.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, manifestó en su cuenta de X que la entrega de solo cuatro cuerpos —de los 28 rehenes fallecidos que aún permanecen en manos de Hamas— constituye “un incumplimiento de los compromisos” asumidos por el grupo bajo los términos del acuerdo. Katz advirtió además que “cualquier retraso u omisión intencionado será considerado una violación flagrante del acuerdo y será respondida en consecuencia”.

Compromiso israelí por los rehenes

Finalmente, las FDI y la Dirección de Prisioneros de Guerra y Personas Desaparecidas del Estado de Israel reiteraron su compromiso de “invertir todos los esfuerzos en el regreso de todos los secuestrados”. Además, exigieron a Hamas cumplir su parte del acuerdo y facilitar la devolución de los cuerpos restantes para que las familias puedan darles un entierro digno y apropiado.