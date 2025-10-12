Israel confirmó que los rehenes secuestrados en Gaza serán liberados a partir de este domingo por la noche, en el marco del acuerdo del alto el fuego alcanzado con Hamás.

El operativo comenzará a las 00 de Israel (18 de Argentina) con la apertura de la plaza de los secuestrados, según confirmó la portavoz del Gobierno, Shosh Bedrosian.

Bedrosian detalló que los 20 rehenes serán trasladados dentro de entre seis y ocho vehículos de la Cruz Roja y aclaró que no habrá “ninguna manifestación de intimidación por parte de Hamás”.

Los rehenes serán entregados por la Cruz Roja a las fuerzas del Ejército de Israel que están ubicadas dentro de Gaza. Luego serán llevados a la base militar de Reim, a unos seis kilómetros de la divisoria, ya en suelo israelí.

“Israel está preparado si un rehén vivo requiere atención médica urgente; será trasladado a un centro médico de inmediato”, señaló Bedrosian, quien detalló que diez de los rehenes serán transferidos al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov, todos en la periferia de Tel Aviv.

La portavoz del Gobierno no detalló si los cuerpos de los rehenes que fueron asesinados en cautiverio serán trasladados en este intercambio o después.

Pero sí dijo que la Cruz Roja entregará los restos mortales a las tropas en Gaza, y que dentro del enclave palestino tendrán lugar una “breve ceremonia” y rezos judíos.

Los cuerpos serán transportados en ataúdes cubiertos por la bandera israelí y trasladados al instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv, donde comenzará el proceso de identificación de los cadáveres y la notificación a las familias para que puedan celebrar los entierros.

La portavoz reiteró que Israel lleva preparando desde el sábado la liberación de los cautivos, por lo que este proceso podrá adelantarse si Hamás decide liberar a los rehenes antes de lo esperado.

“Israel está listo y preparado para la inmediata recepción de todos nuestros rehenes”, señaló Benjamin Netanyahu, de acuerdo con declaraciones realizadas por la Oficina del Primer Ministro.

Las autoridades prevén el regreso de 20 personas con vida y la repatriación de los 28 cuerpos de personas que fueron asesinadas por el grupo terrorista.

Como parte del operativo de intercambio, autoridades penitenciarias iniciaron el traslado de prisioneros palestinos a dos cárceles designadas para su posterior excarcelación, según los compromisos pactados.

Fuentes oficiales del gobierno de Netanyahu confirmaron a la prensa israelí que el Ministerio de Servicios Religiosos de Israel ha finalizado los procedimientos para recibir e identificar los cuerpos de los rehenes fallecidos que se espera sean devueltos por Hamás.

El director general del ministerio, Yehuda Avidan, advirtió en una entrevista en la emisora Kan Reshet Bet que existe el riesgo de que la transferencia de restos no sea completa.

“Mi mayor temor es que nos digan ‘no se encontró’, y las familias se queden sin cierre”, declaró en diálogo con los periodistas Yuval Elbashan y Moriah Kor.

Avidan añadió que cada traslado comenzará con un estricto control de seguridad y que el Comité Internacional de la Cruz Roja realizará una identificación inicial en la frontera antes de trasladar los restos al Centro Nacional de Medicina Forense en Tel Aviv para un análisis completo.

Por otra parte, Egipto confirmó que el presidente estadounidense Donald Trump y su par Abdel Fattah al Sisi encabezarán el lunes la cumbre destinada a sellar formalmente la paz en Gaza.

Más de veinte líderes mundiales, incluido el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, participarán en la ceremonia.

Aún no se ha confirmado la asistencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y crecen las dudas sobre si participará en la cumbre.

Por su parte, la cúpula de Hamás anunció este sábado que no asistirá a la cumbre. “No participaremos”, declaró Hosam Badran, miembro del comité político del grupo terrorista palestino, a la agencia de noticias AFP, y argumentó que las negociaciones de paz se realizaron principalmente a través de mediadores de Catar y Egipto.

Además, se reveló que un contingente de 200 soldados estadounidenses llegó a Israel bajo la coordinación del almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central (CENTCOM).

El objetivo es que los soldados se integren a un centro de control conjunto junto con fuerzas de Egipto, Catar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. El despliegue busca garantizar la aplicación del pacto y evitar nuevas hostilidades.

En Tel Aviv, miles de personas se concentraron en la Plaza de los Rehenes para respaldar el proceso y exigir el regreso de los cautivos.

Entre los oradores estuvieron el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, y los asesores Jared Kushner e Ivanka Trump, en un acto simbólico de apoyo a las familias de los secuestrados y al avance del plan de paz.