Israel y Hamás se preparan para negociar en Egipto ante un posible alto el fuego en Gaza

Israel y Hamás se prepararon el lunes para unas posibles negociaciones en Egipto, mientras siguen creciendo las esperanzas sobre un posible alto el fuego después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicara que esta semana podría anunciarse un acuerdo para la liberación de rehenes.

La delegación israelí, encabezada por el principal negociador Ron Dermer, partirá el lunes hacia las conversaciones en Sharm el-Sheikh, según la oficina de Netanyahu. Un funcionario egipcio dijo que la delegación de Hamás ya había llegado. El funcionario, que habló con Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los periodistas, dijo que el enviado especial estadounidense Steve Witkoff también se unirá a las conversaciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio declaró que las conversaciones se centrarán en la propuesta de intercambio de todos los rehenes restantes por miles de prisioneros palestinos retenidos en cárceles israelíes. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, saludó la medida, calificándola de "lo más cerca que hemos estado de conseguir la liberación de todos los rehenes".

El martes se cumplen dos años de los ataques de Hamás del 7 de octubre contra el sur de Israel, en los que murieron 1.139 personas, en su mayoría civiles, y se tomaron 250 rehenes. Los ataques desencadenaron una feroz respuesta israelí, que desde el 8 de octubre de 2023 registra actividad militar diaria en Gaza.

La ofensiva israelí sobre el enclave se ha cobrado hasta ahora la vida de más de 67.000 palestinos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás, cuyas cifras no distinguen entre víctimas civiles y combatientes. Sin embargo, la ONU ha declarado anteriormente que más de dos tercios de las muertes que ha podido verificar de forma independiente eran mujeres y niños.

Hasta el momento, unos 48 rehenes permanecen cautivos de Hamás en Gaza, y se cree que unos 20 de ellos siguen con vida. El viernes, el grupo dijo que estaba dispuesto a liberar inmediatamente a todos los rehenes, de acuerdo con el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump, pero señaló que otros términos requieren "más consultas".

El plan de paz de 21 puntos de Donald Trump para Gaza, presentado la semana pasada en el Despacho Oval junto a Netanyahu, estipulaba numerosas reformas para poner fin a la embestida contra el territorio asediado, entre las que destacaban la liberación de los rehenes y la disolución y desarme de Hamás.

El plan, según detalló Trump, también buscaría el nombramiento de un gobierno provisional de supervisión en Gaza, dirigido por él mismo y por el ex primer ministro británico Tony Blair.

Trump también señaló que a los miembros de Hamás que deseen desarmarse y seguir adelante se les permitiría permanecer en Gaza y se les concedería una amnistía, mientras que a otros que se opongan se les daría un salvoconducto para salir del territorio hacia otros países.

En declaraciones a Euronews el domingo, Netanyahu criticó la aceptación parcial del plan de Trump por parte del grupo con base en Gaza, subrayando que Hamás debe aceptar todos los términos sin demora para que la paz se materialice.

Sin embargo, Trump adoptó un enfoque diferente, y su administración consideró la declaración del viernes de Hamás como una victoria. En un post en su propia plataforma de medios sociales —Truth Social— Trump respondió positivamente al anuncio del grupo.

"Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están preparados para una paz duradera", escribió Trump. "¡Israel debe detener inmediatamente el bombardeo de Gaza, para que podamos sacar a los rehenes de forma segura y rápida!" /EuroNews