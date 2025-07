Atef Abu Khater, de 17 años, quien gozaba de buena salud antes de que Gaza se viera azotada por la guerra, se encuentra en cuidados intensivos en un hospital al norte del enclave palestino, sufriendo desnutrición severa.

“No responde al tratamiento”, dijo su padre, A’eed Abu Khater, de 48 años, quien se ha refugiado en una tienda de campaña en la ciudad de Gaza con su esposa y sus cinco hijos. “Me siento impotente”, añadió en una llamada telefónica, con la voz tensa por el dolor. “Perdimos nuestros ingresos en la guerra. La comida es inasequible. No hay nada”.

Los hospitales de Gaza han luchado desde el comienzo de la guerra para hacer frente a la afluencia de palestinos heridos y mutilados por los ataques aéreos israelíes y, más recientemente, por los tiroteos destinados a dispersar a las multitudes desesperadas que se abalanzan sobre los convoyes de alimentos o se dirigen a los centros de distribución de ayuda.

Ahora, según los médicos del territorio, un número cada vez mayor de sus pacientes sufren, y mueren, de hambre.

“Ahora mismo, nadie en Gaza está a salvo de la hambruna, ni siquiera yo”, dijo el Dr. Ahmed al-Farra, jefe de la unidad pediátrica del Hospital Nasser, en el sur de Gaza. “Les hablo como funcionario sanitario, pero yo también busco harina para alimentar a mi familia”.

El Programa Mundial de Alimentos, una rama de las Naciones Unidas, declaró esta semana que la crisis de hambre en Gaza había alcanzado “nuevos y asombrosos niveles de desesperación, con un tercio de la población sin comer durante varios días seguidos”.

El Dr. al-Farra afirmó que el número de niños que mueren por desnutrición había aumentado drásticamente en los últimos días. Describió escenas desgarradoras de personas demasiado agotadas para caminar. Muchos de los niños que atiende no tienen ninguna condición médica preexistente, explicó, poniendo como ejemplo a Siwar Barbaq, quien nació sano y ahora, a los 11 meses, debería pesar unos 9 kilos, pero pesa menos de 4 kilos.

Tras 21 meses de devastador conflicto, desencadenado por el mortífero ataque liderado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, la falta de alimentos y agua está afectando gravemente a los civiles más vulnerables de Gaza: jóvenes, ancianos y enfermos.

El Ministerio de Salud de Gaza ha reportado más de 40 muertes relacionadas con el hambre este mes, incluyendo 16 niños, y 111 desde el comienzo de la guerra, 81 de ellos niños. Los datos no pudieron ser verificados de forma independiente.

A lo largo de la guerra, agencias de la ONU y grupos de ayuda independientes han acusado a Israel de permitir la entrada de muy pocos alimentos a Gaza, advirtiendo de una hambruna inminente para sus más de dos millones de habitantes. Durante gran parte de ese tiempo, Israel ha afirmado que llegaban suficientes alimentos a Gaza, culpando de los problemas a los desvíos de Hamás y a la mala gestión de los grupos de ayuda.

Niños esqueléticos y de ojos hundidos languidecen en camas de hospital o son cuidados por sus padres, quienes contemplan con impotencia las costillas y los omóplatos salientes, y las extremidades demacradas que parecen palos quebradizos. Las escenas inquietantes contrastan marcadamente con la abundancia que existe a solo unos kilómetros de distancia, al otro lado de las fronteras con Israel y Egipto.

Mohammed Zakaria al-Mutawaq, de unos 18 meses, vive con su madre y su hermano en una tienda de campaña en una playa de Gaza.

La madre de Mohammed, Hedaya al-Mutawaq, de 31 años, contó que el padre del pequeño murió en octubre pasado cuando salió a buscar comida.

“Voy por las calles buscando comida”, dijo por teléfono, con la voz apenas audible. Los comedores sociales de los que depende para alimentar a Mohammed y a su hermano, Joud, de 3 años, no siempre pueden ayudarlos, y pasan hambre. “De adulta, puedo soportar el hambre”, dijo. “Pero mis hijos no”.

Mohammed, dijo, nació sano. “Lo miro y no puedo evitar llorar”, dijo.

“Nos acostamos con hambre y nos despertamos pensando solo en cómo encontrar comida”, añadió. “No encuentro leche ni pañales”.

Mohammed fue diagnosticado con desnutrición severa por la clínica Amigos del Paciente y el hospital infantil Al-Rantisi, comentó, pero poco pudieron hacer. En una visita reciente a la clínica, comentó: “Me dijeron: ‘Su tratamiento es comida y agua’”.

Yahia al-Najjar tenía 4 meses cuando falleció el martes por desnutrición severa en el Hospital Americano de Khan Younis, en el sur de Gaza, según contó su tía, Safa al-Najjar, de 38 años, en una entrevista.

Yahia nació sin problemas de salud graves, pero su estado pronto empeoró, explicó.

La familia se ha refugiado bajo una tienda de campaña hecha con una manta sostenida por cuatro postes. La madre de Yahia, que subsistía con una sola comida de lentejas o arroz al día, no podía producir suficiente leche para amamantarlo, aunque no tuvo problemas para amamantar a sus tres hijos anteriores. La familia no pod��a permitirse comprar leche de fórmula.

En el hospital, los médicos intentaron ayudarlo, pero ya se encontraba en estado crítico y había perdido peso. Murió poco después, dijo.

Tras el fin de un alto el fuego de dos meses a mediados de marzo y la reanudación de su campaña militar en Gaza, Israel impuso un bloqueo total a la entrada de mercancías durante unos 80 días para intentar presionar a Hamás a rendirse, agravando así la ya grave situación de privación.

Ahora, la ayuda entra de dos maneras. Una es un nuevo y muy criticado sistema, gestionado por contratistas privados estadounidenses bajo los auspicios de la Fundación Humanitaria de Gaza, un grupo privado respaldado por Israel, que cuenta con algunos puntos de distribución en el sur de Gaza y uno en el centro de la Franja. La otra consiste en convoyes de ayuda transportados por organizaciones internacionales independientes.

Ambos sistemas se han visto afectados por un caos y una violencia cada vez más graves tras meses de asedio, guerra, desplazamientos masivos y anarquía. La mayoría de los tiroteos israelíes, según Naciones Unidas, han ocurrido en torno a los puntos de distribución respaldados por Israel.

La crisis del hambre es el resultado de fallos humanos, y cada una de las partes implicadas culpa a otra del sufrimiento.

Israel acusa a Hamás de crear una narrativa de hambruna al saquear camiones de ayuda humanitaria e interrumpir la distribución de ayuda a los gazatíes. También acusa a las Naciones Unidas y a otras organizaciones humanitarias de no recoger los cientos de camiones cargados de ayuda que se han acumulado en el lado gazatí de los cruces fronterizos.

Los grupos de ayuda humanitaria culpan a Israel de sitiar Gaza, restringir los suministros y no proporcionar rutas seguras para sus convoyes dentro de Gaza. La única solución, según han afirmado desde hace tiempo, es un aumento considerable de las entregas de alimentos.

Israel contrarrestó las imágenes de niños hambrientos esta semana con imágenes de palés de suministros sin recoger en el lado gazatí de un cruce fronterizo y grabaciones de lo que el ejército describió como terroristas de Hamás disfrutando de bandejas de comida y fruta fresca en los túneles subterráneos del grupo. El ejército se negó a revelar cuándo se grabó el video. Los líderes de Israel y Hamás están enfrascados en lentas negociaciones, a través de mediadores, para otro cese del fuego temporal que podría traer alivio y permitir que Hamás libere a los rehenes que mantiene en los túneles a cambio de prisioneros palestinos bajo custodia israelí.

Los médicos advierten que la desnutrición en la primera infancia puede tener efectos a largo plazo, afectando el crecimiento, la capacidad cognitiva y el desarrollo emocional.

Mohammad Saqr, jefe del departamento de enfermería del Complejo Médico Nasser, informó que solo el lunes por la tarde, el hospital recibió a 25 mujeres y 10 niños que solicitaron solución de glucosa intravenosa.

Si bien el tratamiento puede aliviar brevemente los síntomas, el Sr. Saqr advirtió que “reaparecen con hambre poco después”. Añadió: “Algunos llegan temblando de hambre”.

El limitado suministro de solución intravenosa del hospital no puede satisfacer la creciente demanda, afirmó, y añadió: “El equipo está agotado de hambre. Ayer, algunos miembros del personal comieron solo 10 cucharadas de arroz blanco”.

El Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza registró tres muertes por desnutrición en las últimas 36 horas, según declaró el Dr. Mohammad Abu Salmiya, director del hospital, en una entrevista el martes. Una de ellas era un bebé de 5 meses.

