La administración del presidente estadounidense Donald Trump congeló el miércoles 26.000 millones de dólares para estados liderados por demócratas, en el primer día del cierre del gobierno federal.

Trump lo calificó como una “buena” oportunidad para recortar “cosas que no queríamos”, según un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Russell Vought, director de presupuesto de la Casa Blanca, indicó que se recortarán cerca de 8.000 millones de dólares en fondos de la “Nueva Estafa Verde” para impulsar la agenda climática de la izquierda, lo que afectará a 16 estados, la mayoría de los cuales están liderados por demócratas.

Mientras tanto, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT, por sus siglas en inglés) detuvo 18.000 millones de dólares para proyectos de infraestructura en Nueva York, donde el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, fueron blanco frecuente de Trump, informó The New York Times en un informe del miércoles.

El departamento culpó a Schumer y Jeffries por el recorte de fondos. “Sin embargo, debido al cierre provocado por Chuck Schumer y Hakeem, la revisión del USDOT sobre las prácticas inconstitucionales de Nueva York tomará más tiempo”, indicó en un comunicado.

“Sin presupuesto, el departamento se ha visto obligado a suspender temporalmente al personal de derechos civiles responsable de realizar esta revisión”, declaró.

Schumer denuncia

Schumer afirmó que la administración Trump está utilizando el cierre gubernamental para chantajear a los estados demócratas y afirmó: “Está utilizando al pueblo estadounidense como peones, amenazando con causar sufrimiento al país como chantaje”.

El miércoles, el Senado de Estados Unidos no aprobó un proyecto de ley de gastos a corto plazo, mientras el gobierno federal entraba en su primer cierre en casi siete años. “Mucho bien puede surgir de los cierres”, declaró Trump el martes, a la vez que agregó: “Podemos deshacernos de muchas cosas que no queríamos”.

Reuters informó este jueves que unos 750.000 empleados federales recibieron la orden de no trabajar, mientras que otros comenzaron a trabajar sin sueldo. /NA