Varias embarcaciones de la Flotilla Global Sumud fueron detenidas en el mar Mediterráneo cuando se acercaban a las costas de Gaza y sus pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí, indicó esta noche el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

La cancillería israelí señaló en una declaración que ha ofrecido y sigue ofreciendo a la flotilla una forma de entregar cualquier ayuda que tenga para Gaza “pacíficamente”.

“La flotilla se rehúsa porque no está interesada en la ayuda, sino en la provocación”, añadió la declaración. También indicó que la Armada israelí se acercó a la flotilla y le pidió modificar el rumbo.

El ministerio añadió: “Israel ha informado a la flotilla que se está acercando a una zona de combate activa y está violando un bloqueo naval legal”.

De acuerdo con la flotilla, la iniciativa marítima internacional está integrada por alrededor de 50 embarcaciones civiles y más de 500 voluntarios de más de 40 países, y busca desafiar el bloqueo naval de Israel contra la Franja de Gaza y entregar alimentos y ayuda médica a los palestinos en medio del conflicto actual.

La flotilla zarpó desde puertos de varios países en agosto para unirse en Gaza con el objetivo de abrir un corredor humanitario por mar. Durante el viaje, la flota ha sido objeto de ataques repetidos, incluyendo ataques con drones y “ataques de intimidación”.

Algunos países, incluyendo Italia y Grecia, han exhortado a las autoridades israelíes a garantizar la seguridad de los participantes en la flotilla que se dirigía a Gaza y permitir las medidas de protección consular. En 2007, Israel impuso un bloqueo naval contra Gaza luego de que Hamás tomó el control del enclave.

Las restricciones israelíes se han endurecido aún más luego de la incursión transfronteriza de Hamás hacia el sur de Israel en octubre de 2023. /NA