El director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, afirmó este jueves que Venezuela se ha transformado en un “Estado narcoterrorista”, acusando directamente al régimen de Nicolás Maduro de colaborar con grupos armados colombianos para facilitar el narcotráfico hacia EE.UU.

“Venezuela se convirtió en un Estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC y el ELN para enviar cantidades récord de cocaína desde Colombia y Venezuela a los carteles mexicanos, que las introducen en Estados Unidos”, declaró Cole en una entrevista con Fox News.

Denuncia directa a Maduro y advertencia sobre el Tren de Aragua

El jefe de la DEA no solo apuntó contra la producción y el tráfico de cocaína, sino también contra el aumento de metanfetaminas y fentanilo en suelo estadounidense. “Hemos incautado más cocaína este año que en años anteriores”, detalló, señalando que la crisis se agrava.

En ese contexto, denunció también el papel del grupo criminal Tren de Aragua, al que vinculó con operaciones encubiertas en ciudades norteamericanas. “La dictadura venezolana sigue enviando veneno a Estados Unidos. Cientos de miles de estadounidenses están muriendo, y encima exportan al Tren de Aragua para destruir nuestras hermosas calles”, disparó Cole.

Tensión creciente entre Washington y Caracas

Las declaraciones de Cole llegan días después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtiera que el gobierno de Donald Trump está listo para "usar todo su poder" para frenar el narcotráfico procedente de América del Sur.

La tensión escaló tras el reciente despliegue de tres buques y 4.000 soldados estadounidenses en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, en lo que Washington definió como una "operación de disuasión y control marítimo".