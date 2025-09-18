La región de Castilla-La Mancha ha detectado un nuevo foco de gripe aviar en varios patos en un lago del parque Valdeluz de Yebes, Guadalajara, al noreste de Madrid. El Gobierno regional ha activado el protocolo de sanidad animal y han transportado a los animales infectados a laboratorios para su análisis, donde fue confirmado el diagnóstico.

"Los protocolos, desde el punto de vista de sanidad animal, son claros. Hay que establecer perímetros de protección, hay que controlar qué personas son las que han tenido contactos o posibles contactos con estas aves para vigilarlas y comprobar que no existe riesgo de exposición o de contagio de este virus", explicó la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

Como medida de precaución, el Ayuntamiento de Yebes-Valdeluz ha decidido cerrar el acceso al lago para evitar la propagación del virus. Se trata del tercer brote en la región en los últimos meses, mientras la gripe aviar se expande por diferentes zonas de España, incluida Andalucía, País Vasco y Extremadura.

A principios de septiembre, la Junta de Andalucía activó el nivel 2 de alerta y cerró varios parques y espacios públicos tras detectarse hasta tres focos con aves silvestres posiblemente infectadas, que podrían amenazar al Parque Nacional de Doñana, donde se registró uno de los brotes.

Hasta que se registró el primer foco del verano, España no había visto casos en aves de corral desde febrero de 2023, y precisamente el salto de aves silvestres a aves de corral es lo que más preocupa a las autoridades. Una vez que se detectan contagios en estos animales, el granjero debe sacrificar a todas las aves de su granja, y se establece un perímetro de vigilancia de 10 kilómetros.