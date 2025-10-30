La inflación española continúa su escalada desde mayo, cuando se situó en el 2%, justo en el objetivo marcado por el Banco Central Europeo (BCE). Desde entonces, el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha ido sumando décimas mes a mes, con un salto especialmente notable entre junio y julio. El dato de octubre, que supone la segunda subida consecutiva tras el 3,0% de septiembre, confirma la tendencia alcista que preocupa tanto a consumidores como a las autoridades económicas.

La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados por la volatilidad de sus precios, también registra un incremento de una décima y se coloca en el 2,5%. Este indicador es especialmente relevante para los analistas, ya que refleja la evolución de los precios de forma más estable y permite identificar tendencias de fondo en la economía.

La electricidad y el transporte impulsan el repunte

El Instituto Nacional de Estadística (INE) identifica como principales responsables de este repunte el encarecimiento de la electricidad y el aumento de los precios del transporte aéreo y por ferrocarril en comparación con octubre de 2024.

Estos incrementos contrastan con la moderación observada en los precios de las gasolinas, que han registrado una disminución respecto al mismo mes del año anterior y que han servido para contener, al menos parcialmente, la subida general.

En términos mensuales, el IPC presenta una variación del 0,7% en octubre respecto a septiembre, lo que evidencia un encarecimiento significativo de la cesta de la compra en apenas un mes. Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que facilita las comparaciones con otros países de la Unión Europea, se sitúa en el 3,2% interanual y el 0,5% mensual, mientras que su inflación subyacente alcanza el 2,6%.