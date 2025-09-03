La reacción de Maduro tras el ataque de EE.UU. en el Caribe: “Vienen por el petróleo venezolano”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó graves acusaciones este martes contra Estados Unidos. Aseguró que el país norteamericano se despliega en aguas del Mar Caribe con el único propósito de apoderarse de las riquezas naturales venezolanas. Sus declaraciones, realizadas en un acto en Caracas transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), especificaron que buscan “el petróleo, gas y oro”. Estas afirmaciones se enmarcan en las crecientes tensiones por operaciones marítimas en la región.

El mandatario venezolano rechazó contundentemente la versión estadounidense que justifica su presencia como una operación antinarcóticos. Sostuvo que el despliegue de fuerzas, que según él incluye “ocho barcos de guerra” y alrededor de 1.200 misiles, carece de legitimidad. Maduro fue enfático al calificar el argumento de Washington como “un relato, un cuento que nadie les cree”. Inmediatamente después, subrayó cuál es, a su juicio, el verdadero objetivo de esta incursión militar.

“Ellos vienen (...) por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas”, afirmó con vehemencia el jefe de Estado. Añadió que Venezuela posee “la cuarta reserva de gas del mundo” y “una de las primeras” de oro, riquezas que codicia Estados Unidos. Pero además de una motivación económica, Maduro argumentó que existe un claro componente político e ideológico detrás de estas acciones.

El Presidente afirmó que el verdadero blanco es el proyecto bolivariano, declarando que vienen a intentar acabar con “el proyecto más grande que ha tenido nuestra América”. En ese mismo contexto, lanzó una dura acusación contra figuras opositoras, afirmando que “el que manda en la Casa Blanca es Marco Rubio, la mafia de Miami”. Estas declaraciones incrementan la tensión en una disputa diplomática que parece lejos de resolverse.

