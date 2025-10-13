Después de que Estados Unidos y Donald Trump intervinieran para lograr la paz en Gaza, Hamas e Israel liberaron a los rehenes y extranjeros que estuvieron en cautiverio durante más de 700 días.

La milicia liberó esta madrugada a 20 rehenes, entre los que había tres argentinos: los hermanos David y Ariel Cunio y Eitan Horn.

La Cruz Roja trasladó a los liberados hacia las instalaciones militares de las fuerzas de Israel ubicadas en la ciudad de Reim. Fue en ese momento cuando se conocieron las primeras fotos de los rehenes liberados por Hamas.

Después de haber ingresado al territorio israelí, fueron trasladados hacia diferentes hospitales para ser sometidos a chequeos médicos. Una vez realizados, se espera que los liberados se reencuentren con su familia después de dos años.

Las primeras imágenes de los rehenes liberados por Hamas

Las primeras fotos de los rehenes israelíes liberados por los terroristas de Hamás
Se conoció la primera foto de David y Ariel Cunio antes de ser liberados. (Foto: Reuters)
Las primeras fotos de los rehenes israelíes liberados por los terroristas de Hamás
La primera foto de Ariel Cunio tras su liberación. (Foto: X/@ItayBlumental - FDI)
Las primeras fotos de los rehenes israelíes liberados por los terroristas de Hamás
Maxim Harkin, Guy Gilboa Dalal y Alon Ohel celebraron su liberación después de haber estado dos años en cautiverio. (Foto: X/@kann_news/FDI)
Las primeras fotos de los rehenes israelíes liberados por los terroristas de Hamás
Los rehenes liberados se reunieron con las fuerzas de Israel antes de ser trasladados a diferentes hospitales. (X/@ItayBlumental)
Las primeras fotos de los rehenes israelíes liberados por los terroristas de Hamás
Guy Gilboa Dalal se reunió con su familia después de su liberación. (Foto: X/@ItayBlumental)
Las primeras fotos de los rehenes israelíes liberados por los terroristas de Hamás
Algunos rehenes ya se encontraron con sus familiares después de hacerse los chequeos médicos. (X/@ItayBlumental)