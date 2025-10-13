Las primeras fotos de los rehenes israelíes liberados por los terroristas de Hamás

Después de que Estados Unidos y Donald Trump intervinieran para lograr la paz en Gaza, Hamas e Israel liberaron a los rehenes y extranjeros que estuvieron en cautiverio durante más de 700 días.

La milicia liberó esta madrugada a 20 rehenes, entre los que había tres argentinos: los hermanos David y Ariel Cunio y Eitan Horn.

La Cruz Roja trasladó a los liberados hacia las instalaciones militares de las fuerzas de Israel ubicadas en la ciudad de Reim. Fue en ese momento cuando se conocieron las primeras fotos de los rehenes liberados por Hamas.

Después de haber ingresado al territorio israelí, fueron trasladados hacia diferentes hospitales para ser sometidos a chequeos médicos. Una vez realizados, se espera que los liberados se reencuentren con su familia después de dos años.

Las primeras imágenes de los rehenes liberados por Hamas