Lluvias devastadoras en México: 64 muertos y 65 desaparecidos

El Gobierno mexicano informó hoy que "continúa trabajando" en la búsqueda de desaparecidos, así como en rehabilitar las miles de viviendas que se vieron afectadas por las fuertes lluvias de los últimos días como consecuencia del paso del huracán Priscilla y de la tormenta tropical Raymond, que se formaron frente a la costa occidental de México y ya se han disipado.

"El Gobierno de México, a través del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), continúa trabajando de manera coordinada para rehabilitar carreteras y vialidades, así como realizar labores de limpieza y sanitización en las comunidades afectadas por las lluvias recientes, priorizando la seguridad y bienestar de la población", anunció la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de un comunicado.

En este sentido, la Presidencia organizó una reunión virtual con el Comité Nacional de Emergencias para "dar seguimiento" a las acciones de rescate y recuperación que se están desarrollando en los cinco estados afectados por las lluvias en el centro del país: Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

La presidenta Claudia Sheinbaum continúa visitando algunas de las zonas afectadas. El lunes, la mandataria visitó los estados de Querétaro e Hidalgo, después de que este fin de semana se trasladara al de Veracruz, que ha sido el que se ha visto más afectado por el impacto de los aguaceros.

Las autoridades estiman, de forma preliminar, que unas 100.000 viviendas se han visto afectadas por las lluvias y los corrimientos de tierra. Para hacer frente a las labores de reconstrucción, el Gobierno ha anunciado que cuenta con una partida presupuestal para emergencias de 19.000 millones de pesos (unos 885 millones de euros).

Asimismo, "para atender de manera integral las necesidades de las comunidades afectadas", según el Comité Nacional de Emergencias, "se han desplegado brigadas y recursos especializados en los estados más impactados, ejecutando acciones concretas de auxilio, suministro de víveres y agua potable, atención médica, rehabilitación de carreteras y vialidades, así como limpieza y sanitización de espacios públicos".

El lunes, el Gobierno de México informó de la muerte de al menos 64 personas y de la desaparición de otras 65 a causa de las lluvias. En todo el país se han habilitado 146 refugios y se calcula que albergan a más de 5.000 personas en estos momentos.