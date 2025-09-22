Los pasajeros de toda Europa se enfrentan a otro día de retrasos y cancelaciones de vuelos tras un ciberataque que ha afectado al software utilizado para la facturación y el embarque.

El viernes, muchos de los aeropuertos más grandes de Europa, incluido el londinense de Heathrow, sufrieron importantes trastornos después de que el ataque se dirigiera contra Collins Aerospace, la empresa responsable del software de facturación y embarque automáticos.

Los aeropuertos de Berlín, Bruselas y Londres se vieron afectados por interrupciones en los sistemas electrónicos que paralizaron la facturación y obligaron al personal de las aerolíneas a probar opciones como escribir a mano las tarjetas de embarque o utilizar ordenadores portátiles de reserva. Muchos otros aeropuertos europeos no se vieron afectados.

Las perturbaciones en Berlín y Heathrow habían disminuido considerablemente el domingo, pero muchos aeropuertos europeos seguían sufriendo retrasos y cancelaciones el lunes. Collins Aerospace declaró el lunes por la mañana que estaba ultimando las actualizaciones necesarias para solucionar el problema.

¿Qué aeropuertos siguen sufriendo retrasos y cancelaciones?

El aeropuerto de Bruselas parece ser el más afectado este lunes. El domingo, pidió a las aerolíneas que cancelaran casi 140 de los vuelos de salida del lunes porque el proveedor del sistema de software, con sede en Estados Unidos, "aún no puede entregar una nueva versión segura del sistema de facturación".

Hasta ahora, unos 60 vuelos han tenido que ser cancelados el lunes debido a la interrupción. Brussels Airlines ha sido la más afectada y ha comunicado a los pasajeros que sólo es posible facturar y embarcar manualmente.

"Aconsejamos encarecidamente a todos los pasajeros que facturen en línea y que utilicen el Self Bag drop al llegar al aeropuerto", dijo la aerolínea en un mensaje en su página web. "Como los vuelos podrían cancelarse o retrasarse, comprueba siempre el estado de tu vuelo antes de llegar al aeropuerto en nuestra web, en la app o a través del Asistente de Chat".

EasyJet y Vueling también han cancelado seis vuelos cada una. Las cancelaciones y retrasos continuarán mientras sea necesaria la facturación manual, ha dicho el aeropuerto. Un mensaje en la página web de Brussels Airport aconseja a los pasajeros que comprueben el estado de su vuelo antes de acudir al aeropuerto, que sólo acudan si su vuelo está confirmado y que facturen en línea con antelación.

Otros aeropuertos han aconsejado a los pasajeros que comprueben el estado de sus vuelos antes de viajar al aeropuerto el lunes y que utilicen métodos de facturación alternativos.

En el sitio web del aeropuerto berlinés de Brandeburgo puede leerse un mensaje: "Debido a una interrupción de los sistemas de un proveedor de servicios, los tiempos de espera son más largos. Por favor, utilice la facturación online, la facturación en autoservicio y el servicio rápido de entrega de equipaje". El aeropuerto se enfrenta a un mayor número de pasajeros de lo habitual debido al Maratón de Berlín, y las salidas están sufriendo retrasos de alrededor de una hora.

Un mensaje en el sitio web del aeropuerto de Heathrow el lunes dice que el trabajo continúa para resolver y recuperarse de la interrupción del sistema que afectó a la facturación. "Pedimos disculpas a aquellos que han sufrido retrasos, pero gracias al trabajo conjunto con las aerolíneas, la gran mayoría de los vuelos han continuado operando", se lee.

"Animamos a los pasajeros a comprobar el estado de su vuelo antes de viajar a Heathrow y a no llegar antes de tres horas para los vuelos de larga distancia y de dos horas para los de corta distancia". El aeropuerto de Dublín ha advertido a los pasajeros de que la facturación y la entrega de maletas pueden tardar más de lo habitual en la Terminal 2.

"Algunas compañías aéreas siguen utilizando soluciones manuales para emitir etiquetas de equipaje y tarjetas de embarque en la Terminal 2. Como consecuencia, la facturación y la entrega de equipajes pueden tardar más de lo habitual. Como consecuencia, la facturación y la entrega de equipajes pueden tardar más de lo habitual. Las aerolíneas en la Terminal 1 están operando con normalidad", dijo en un post en las redes sociales.

"Los pasajeros deben planificar su llegada al aeropuerto con normalidad hoy (dos horas antes de un vuelo de corta distancia y 3 horas antes de un vuelo de larga distancia). Sin embargo, si necesitan facturar o dejar maletas en la Terminal 2, por favor, prevean tiempo extra."