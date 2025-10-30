Lula da Silva defendió al fuerte operativo contra el narcotráfico en Río de Janeiro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió una respuesta coordinada tras la llamada Operación Contención, desplegada el martes por las policías civil y militar de Río de Janeiro, que dejó un saldo de al menos 132 muertos y la incautación de 93 fusiles, según el gobierno estatal. El operativo incluyó 180 órdenes de registro e incautación y 100 órdenes de arresto con el objetivo declarado de frenar el avance del Comando Vermelho, una de las facciones criminales más poderosas del país.

Las cifras de víctimas elevan la operación al rango de los episodios más letales desde la intervención federal en 2018. En su cuenta de microblog, el mandatario informó que se reunió con ministros y ordenó al titular de Justicia y al director general de la Policía Federal viajar a Río para coordinar acciones con el gobernador. “Me reuní esta mañana con ministros de mi Gobierno y ordené al ministro de Justicia y al director general de la Policía Federal que fueran a Río para reunirse con el gobernador”, señaló Lula, subrayando la necesidad de intervención federal.

El presidente volvió a enfatizar la intolerancia frente a la expansión del crimen organizado: “No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y esparciendo drogas y violencia por las ciudades”. Reclamó además “un trabajo coordinado que llegue a la columna vertebral del narcotráfico sin poner en riesgo a policías, niños y familias inocentes”, argumento que justificó el envío de refuerzos y la búsqueda de medidas legales.

Lula recordó la operación ejecutada en agosto, que describió como “la mayor operación contra el crimen organizado en la historia del país”, y consideró que la aprobación de la PEC de Seguridad —la propuesta de enmienda constitucional enviada al Congreso— permitirá que las distintas fuerzas policiales actúen de manera conjunta contra las facciones. La iniciativa abre un debate político en el país sobre límites y modalidades de la coordinación entre fuerzas en operativos de alta letalidad.