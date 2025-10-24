La tormenta tropical Melissa se desplaza lentamente por el Caribe, generando alertas en varios países de la región. El boletín más reciente del Centro Nacional de Huracanes (NHC) advierte que el sistema provocará lluvias intensas, vientos dañinos y marejada ciclónica en las próximas horas y días.

En el suroeste de Haití se esperan lluvias torrenciales capaces de originar inundaciones catastróficas y deslizamientos de gran magnitud. Las autoridades locales han confirmado hasta ahora tres fallecidos y diez heridos vinculados a los efectos de la tormenta. En República Dominicana, un hombre murió al ser arrastrado por las aguas de una cañada desbordada en el norte de Santo Domingo. El sur del país presenta el mayor nivel de riesgo, con probabilidad elevada de inundaciones y deslizamientos; por ello, las autoridades mantienen vigilancia estrecha sobre comunidades vulnerables.

El NHC recomienda seguimiento constante en el oriente de Cuba. Aunque aún no se han reportado efectos directos confirmados, futuros avisos podrían implicar riesgos de lluvias intensas, vientos fuertes y marejada ciclónica, lo que demandaría la activación de medidas de preparación en la zona. En Jamaica, el lento desplazamiento de Melissa incrementa el riesgo de precipitaciones prolongadas que podrían derivar en inundaciones repentinas y deslizamientos.

El NHC subraya que los preparativos para proteger vidas y bienes deben completarse cuanto antes, ya que condiciones adversas podrían comenzar entre el sábado y el domingo. El organismo meteorológico insiste en que la población debe seguir las actualizaciones oficiales y no tomar exclusivamente la trayectoria mostrada en el cono de pronóstico como referencia, puesto que los efectos de la tormenta pueden extenderse más allá de esa área. La preparación temprana continúa siendo la herramienta más eficaz para reducir riesgos y salvar vidas.